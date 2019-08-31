Медведчук показал видео передачи сала украинским заключенным в «Лефортово»

Москва, 31 августа. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук обнародовал видео встречи с заключенным Николаем Карпюком в СИЗО «Лефортово».

Украинский политик Медведчук и депутат Рады Вадим Рабинович привезли Карпюку и еще одному заключенному Станиславу Клыху сало и хлеб с родины.

«Это не просто сало, это из Полтавы, прикопченное в настоящем сене украинском, посмотри, какое», — рассказали депутаты.

Рабинович развернул пакет и предложил Карпюку понюхать настоящее сало.

«Украинское сало нужно есть с украинским хлебом», — добавил депутат Рады.

Рабинович сказал, что приехал с «добрыми вестями» — семья и дети заключенного в порядке. Он добавил, что при президенте Петре Порошенко ситуация не двигалась с мертвой точки.

«Новая власть, безусловно. Непочатый край работы», — рассказал Медведчук украинские новости.

Напомним, что в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил членов националистической организации УНА-УНСО1 (запрещена в России как экстремистская) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

В 2016 году Верховный суд России оставил без изменений приговор Карпюку и Клыху, которые участвовали в чеченской войне в 1994-1995 годах. В том же году Украина просила Россию передать заключенных на основании статьи 6 Конвенции о передаче осужденных.

1 Организация запрещена на территории РФ.