Вашингтон заявил о возможных санкциях в связи с «Северным потоком — 2»

Варшава, 31 августа. США рассматривают введение санкций в отношении России в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри.

О том, что США намерены ввести очередные санкции против России, на пресс-конференции в Варшаве рассказал Рик Перри.

«Я предполагаю, что, вероятно, да. Эти переговоры ведутся на высоком уровне в США. Мы серьезно относимся к такому варианту», — отметил американский министр.

По словам Перри, вопрос о санкциях обсуждается в США «на очень высоком уровне». В американской администрации намерены продолжать переговоры с союзниками и вести внутренние переговоры на уровне администрации по этой теме, передает «МК».

«Мы будем продолжать пользоваться доступными инструментами», — заявил Перри.

«Северный поток — 2» — коммерческий российский проект, целью которого является получение прибыли и бесперебойное обеспечение газом потребителей из Евросоюза. Согласно проекту, две нити газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время постройку газопровода «Северный поток – 2» завершили на 75%. Запуск трубопровода запланирован на конец текущего года.

Вашингтон препятствует строительству газопровода, поскольку продвигает на европейский рынок собственный сжиженный газ, но этому процессу мешает более дешевое российское топливо.

Ранее эксперт, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему США навредят сами себе, если введут санкции против компаний, занимающихся строительством трубопровода «Северный поток — 2».