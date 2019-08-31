Польша будет поставлять на Украину 6 млрд кубометров газа ежегодно

Варшава, 31 августа. Польша сможет поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа ежегодно, если Украина построит интерконнектор. Об этом заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Сообщение представителя польского правительства стало очередным подтверждением того, что Польша и Украина активно развивают сотрудничество в сфере энергетики.

«В 2021 году мы сможем поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа в год в год», — рассказал Наимский.

Представитель польской энергетической инфраструктуры подчеркнул, что поставка топлива в таких объемах станет возможной при условии, что Украина построит интерконнектор — специальное соединение на польско-украинской границе. Он также отметил, что в Варшаве рассчитывают, что проект строительства коннектора будет реализован в срок, передают РИА Новости.

По словам Наимского, в настоящее время поставки газа из Польши на Украину возможны лишь в объеме, составляющем приблизительно 1,5 миллиарда кубометров в год.

Ранее говорилось, что поставки закупаемого в США газа на Украину Польша будет осуществлять до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) должен прибыть в Польшу в начале ноября. Сообщается, что СПГ сначала будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, а затем поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

Польша заявила, что через пять лет станет полностью независимой от российского газа и построила у себя газовые терминалы для американского СПГ, который Соединенные Штаты планируют возить в страну морем. Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала сразу несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Например, контракт с Cheniere Marketing International сроком на 24 года и контракт Venture Global LNG сроком на 20 лет.