Пригожин назвал слова Кикабидзе о разрушении России «старческим маразмом»

Москва, 31 августа. Продюсер Иосиф Пригожин назвал «старческим маразмом» и «идиотизмом высшей марки» высказывания актера и певца Вахтанга Кикабидзе о России.

Речь идет о заявлении артиста о том, что с 2008 года он не был «ни в одном российском городе», потому что у него «есть гордость». Более того, певец признался, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если бы мог. Тут же Кикабидзе добавил, что тепло относится к россиянам, но, по его мнению, им требуется слишком много времени, чтобы изжить в себе «советский менталитет».

Пригожина просто шокировали такие высказывания актера. Он признался, что возмущен до глубины души.

«Человеку уже 80 лет. «Разрушил бы дотла». Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома», — с негодованием сказал продюсер в эфире «Говорит Москва».

По словам Пригожина, Россия протянула руку Кикабидзе, его никто никогда не прогонял, а деньги он начал зарабатывать еще в Советском Союзе.

«Я был его продюсером, у него жизнь наладилась. <…> За что он нас ненавидит?»— поинтересовался Пригожин.

Напомним, в 2008 году Москва признала независимость Абхазии после войны в Южной Осетии. Тогда Кикабидзе перестал выступать в РФ и отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов. Его слова о России, которые так возмутили Пригожина, далеко не первое подобное негативное заявление артиста. К примеру, в минувшем году Кикабидзе заявил о своей ненависти к Советскому Союзу и подчеркнул, что был очень рад его распаду.

В июне этого года артист поддержал антироссийские волнения в Тбилиси. Правда, тогда же СМИ узнали о том, что несмотря на все свои гневные речи против РФ, Кикабидзе продолжает преспокойно ездить в России на тайные корпоративы и концерты. Сам артист эту информацию, конечно, опроверг.