Уличенные во вмешательстве иноагенты усердно отработали провальный митинг в Москве

Москва, 31 августа. Иностранные агенты проявили невиданную активность в ходе весьма скучной и немногочисленной незаконной акции так называемой «оппозиции» в Москве, ни на шаг не отходя от ее участников. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В субботу протеже скандально известного блогера Алексея Навального в очередной раз организовали митинг, чтобы, очевидно, устроить массовые беспорядки в центре города и испортить жителям и гостям столицы выходной день перед праздником. Акция 31 августа не была согласована мэрией Москвы в связи с подготовкой ко Дню знаний.

Формальный повод «оппозиции» — недопуск «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму — очевидно, настолько надоел обществу, что акция не набрала и тысячи участников, из них сотни — журналисты. Единственные, кто проявил откровенный интерес, оказались представители западных СМИ, иноагенты.

На провальной акции засветились представители антироссийского СМИ «Дождь» и «Настоящего времени» — совместного медиапроекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», который финансируется с помощью грантов Конгресса США. Замечены были также сотрудники France24 и германского издания Deutsche Welle, которое МИД РФ уже обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны.

Отметим, что подробнее о той или иной направленности информационных изданий можно узнать из специального проекта ФАН — Классификатора СМИ.

Из самых активных провокаторов выделился мужчина в вышиванке, который координировал свои действия с представителями СМИ-иноагента «Настоящее время».

«Орал на ведущего с канала «Россия», гонялся за ним», — рассказал корреспондент ФАН.

Очевидно, что такой заметный персонаж появился на митинге неспроста — «оппозиция», как известно, акциями в Москве создает красивую картинку для либеральных и зарубежных СМИ и отрабатывает средства западных спонсоров, которые также руководили Майданом на Украине.

Примечательно, что брат одной из самых активных сторонниц Навального Любови Соболь оказался участником Евромайдана и вполне мог делиться опытом с организаторами беспорядков в Москве. Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уже попросили проверить его принадлежность к незаконным акциям в столице.

Напомним, в начале августа в Госдуме призвали провести расследование вмешательства во внутренние дела РФ, которое, по мнению парламентариев, допустили западные СМИ и дипломатические представительства в связи с несанкционированными акциями в Москве. Совет нижней палаты парламента принял решение о создании соответствующей комиссии, которая проведет заседание до 8 сентября. В частности, на него будут приглашены представители Deutsche Welle.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала ранее о планах Москвы направить официальные обращения властям США и Германии в связи с вмешательством их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Она отметила, что американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции 3 августа, а пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги незаконного митинга.

Оказалось также, что радикальный телеканал «Дождь» еще с 2014 года помогает Евросоюзу вмешиваться в дела России. Финансирование от Еврокомиссии руководство канала исправно получает вот уже последние пять лет. Кроме того, «Дождь» занял у своего директора Натальи Синдеевой с 2008 года до 900 миллионов личных средств на пропаганду «европейских ценностей».