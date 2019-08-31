Скончался гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Москва, 31 августа. Умер генеральный директор известного российского туристического оператора Tez Tour Дмитрий Шершнев. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в ночь с 30 на 31 августа в возрасте 46 лет. Информацию о смерти гендиректора разместили представители компании на ее страничке в социальной сети.

«Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией, теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе», — написали в Tez Tour.

Причина смерти Шершнева пока не названа.

Компания Tez Tour выразила соболезнования родным и близким умершего и сообщила, что информация о дате и месте прощания будет сообщена позднее.

Известно, что в туристической отрасли Шершнев проработал более 25 лет, 18 из которых — в компании Tez Tour. Назначению на позицию гендиректора компании предшествовали руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, а также в департаменте внутреннего туризма.



Tez Tour — международный туристический оператор, который организовывает туры из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы. Основанная в 1994 году компания сегодня предлагает туры более чем по 30 направлениям.

