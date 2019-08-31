Кадыров прокомментировал предстоящий визит Путина в Чечню

Грозный, 31 августа. Президент России Владимир Путин пообещал совершить визит в Чечню. Об этом глава государства заявил ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По словам президента, Чечня развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям чеченского народа и настойчивой работе руководства республики.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду. И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву», — заявил Путин, отвечая на просьбу Кадырова совершить визит в Чечню.

Кроме того, в ходе встречи Рамзан Кадыров рассказал президенту об открытии мечети в чеченском городе Шали, которая является одной из самой крупных в Европе. Глава республики выразил благодарность Путину за поддержку строительства мечети, а также передал ему «слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев».

«Я заверил, что это самая большая в Европе и красивейшая мечеть в мире. Мне очень приятно было, что наш Президент назвал самой красивой в мире мечеть в своём родном Петербурге», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По словам главы республики, что в ходе встречи Владимир Путин высоко оценил темпы социально-экономического развития, а также призвал сохранить нынешнюю динамику роста. Кадыров поблагодарил главу государства за постоянную поддержку и помощь, которые позволили добиться стабильности и согласия в Чечне.

«Я глубоко благодарен президенту России Владимиру Путину за постоянную поддержку и помощь, которые позволили нам в кратчайшие сроки решить глобальные проблемы борьбы с терроризмом, поствоенного возрождения Чечни, сплочения народа, достижения мира, стабильности и согласия!» — добавил Кадыров.

Напомним, 23 августа в Чечне открылась самая крупная в Европе мечеть имени пророка Мухаммеда «Гордость мусульман». Высота минаретов мечети достигает 63 метров, а высота купола составляет 43 метра. Святыня построена Фондом имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Мечеть вмещает более 30 тысяч человек, а прилегающая к ней территория может разместить еще 70 тысяч верующих.