Малахов опубликовал ролик-пародию на скандалиста Киркорова

Москва, 31 августа. Российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram пародию на поведение певца Филиппа Киркорова, устроившего скандал на конкурсе «Новая волна».

На видео Андрей Малахов ходит по студии и громко ругается.

«Где тут камеры, где операторы, где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда. <…> Пока я не отрепетирую час на камеру, ничего не начнется», — говорит журналист.

Поклонники отреагировали на его ролик и узнали в Малахове Филиппа Киркорова. Последний во время репетиции сильно ругался из-за неполадок с техникой и нехватки времени.

«Киркорова повторяешь?», «Андрей молодец, по-другому нельзя работать», — пишут пользователи.

Ранее в Интернете появился ролик, на котором Киркоров возмущается из-за подготовки к выступлению. Он ругается, что не успел отрепетировать номер вместе с камерами.

По словам директора «Новой волны» Александра Румянцева, инцидент произошел из-за задержки в работе технических служб.

Ранее Киркоров снова оказался в центре скандала. На этот раз во время выступления в Сочи он не попал в фонограмму, публика поняла, что король российской эстрады поет не сам.

Многим не нравится поведение Киркорова, однако блогер Лена Миро заступилась за певца. Она считает, что если технический персонал не справляется с работой, то его нужно уволить. А вдогонку стоит сказать крепкое словцо.