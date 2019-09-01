Протесты в Гонконге. Тема недели. ФАН-ТВ

Жаркое лето 2019-го: Гонконг с начала июня внезапно поменял статус. Уже третий месяц азиатская финансовая мекка в топе новостей фигурирует исключительно как эпицентр протеста. В стане митингующих по синусоиде — от 300 тысяч до 2 млн человек. И это в семимиллионном Гонконге! Кипит их разум возмущенный, как кажется на взгляд обывателя, по весьма веской причине. Власти этого китайского региона во главе с Кэрри Лам выпустили законопроект об экстрадиции, который разрешает выдавать для судебного преследования подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске ряду юрисдикций, в том числе материковому Китаю. Митингующие опасаются, что Пекин использует новый закон в политических целях.

Но это лишь информационная пена, как говорится, рисовая лапша для западных ушей. Закон уже снят с повестки дня, чтобы не накалять ситуацию. А маховик протеста запущен и выходит на новые обороты, словно вечный двигатель. Теперь это драка ради драки с высосанными из пальца лозунгами. Театр абсурда. Местные «буревестники» набрали высоту. Видимо, от щедрого «питания». Ведь их кормушка базируется не в Поднебесной, а в «американской бургерной».

Весь высокий сезон бунт пучит, как на дрожжах. В лабиринте небоскребов полная анархия, беспорядки, транспортный коллапс. Ленты новостных агентств чуть ли не ежедневно захлебываются сводками с «гонконгского уличного фронта». Людское море парализовало движение на автотрассах, перекрыло кислород аэропорту и метро. Был захвачен местный парламент. Начались стычки с полицией.

В арсенале погромщиков взрывные наборы беспощадных современных «революционеров»: пылающие баррикады, бутылки с зажигательными смесями, биты и кирпичи. Пошли в яростное наступление. На этой неделе ранили 21 стража правопорядка. В стане погромщиков — десятки задержанных. Затянувшееся брожение, похоже, перерастает в вооруженный конфликт. Тяжелая техника из Китая уже в городе. Полиция Гонконга не одобрила заявку на проведение крупного антиправительственного митинга в субботу, 31 августа. Власти знают, чем заканчивают такие далеко не мирные протесты.

«Протестующие не только прибегали к насильственным действиям, поджогам и блокированию дорог, но и использовали бутылки с зажигательной смесью, металлические шары, прутья, кирпичи, копья и другое самодельное оружие для совершения актов вандализма в крупных масштабах и противоправных действий, которые привели к подрыву порядка и ранениям людей», — заявили в полиции Гонконга.

Представители продемократического движения «Гражданский фронт за права человека» намереваются обжаловать решение правоохранительных органов о запрете акции. Власти призывают граждан воздержаться от насилия. Но бунтари слушают совсем иных «лайфхакеров»: США беззастенчиво финансируют протестантов в лице некоммерческих организаций, еще со времен дедушки Рейгана. Сайт «Национального фонда демократии», автора цветных революций на планете Земля, беззастенчиво пестрит шестизначными цифрами в разделе спонсорской помощи ярым борцам за «демократические ценности» в Гонконге. Да и председателя КНР Си Цзиньпина Штаты поучают, как права человека в собственном государстве соблюдать.

«Если бы президент Си встретился непосредственно и лично с протестующими, то гонконгская проблема была бы благополучно решена. Я не сомневаюсь!» — считает Дональд Трамп, президент США.

Помимо хозяина Белого дома «униженных и оскорбленных» активистов Гонконга поддержали практически все американские политики, проявив завидное единодушие. И не преминули предостеречь китайские власти от жестокого обращения с борцами за свободу — теми самыми, что безжалостно метали в правоохранителей и представителей неугодных СМИ свои опасные «игрушки». Кстати, основной костяк гонконгских беспорядков составили неработающая молодежь и студенты. Что называется, найдите пять отличий с недавней протестной волной в преддверии выборов в Мосгордуму. Власти Китая сразу распознали: закваска бунтарского теста в Гонконге — американская. Еще в июле Пекин сообщил, что некоторые политики США, игнорируя международное право, неоднократно грубо вмешивались в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Вконец обнаглевшие сотрудники ЦРУ действовали почти открыто, без масок и грифов секретности. В толпе манифестантов вызывающе пестрили американские флаги, как на оранжевых «майданах» по всему миру. В жестокой торговой войне против Китая все средства хороши. И Вашингтон готов идти хоть по трупам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова убеждена, что у заокеанских режиссеров ситуации в Гонконге цель глобальная — подрыв российско-китайской дружбы.

«Они хотят добиваться реализации своих интересов, ставя перед собой собственные задачи и просто наплевательски относясь к другим участникам международных отношений. Соответственно, тот пример, который показывает как Москва, так и Пекин, очень сильно их раздражает. Все прекрасно видят, какими темпами и в каких направлениях развиваются наши страны. Это и экономическое развитие, и развитие мирного ненаступательного и неагрессивного оборонного потенциала. Мало того, наши две стороны являются ответственными участницами международных отношений и строят их на основе международного права, а не на основе новых изобретений и наработок, и тем более, не на основе силового фактора», — заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Возможно, для Белого дома Гонконг все еще британская колония, а потому по старой англо-саксонской привычке Вашингтон беспардонно хозяйничает на «своей кухне». Однако для Китая, впрочем, как и для всего цивилизованного мира, это автономный Сянган, с 1997 года первый административный регион Поднебесной, который управляется по принципу «Одна страна — две системы». Глава МИД Китая Ван И назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи КНР.

«Сегодня Гонконг столкнулся с самой серьезной ситуацией с момента его возвращения, надеюсь все высоко поднимут флаг любви к стране и Гонконгу, объединят все слои общества Гонконга, твердо поддержат гонконгскую администрацию в пресечении беспорядков, восстановлении управления в соответствии с порядком и законом», — заявил глава МИД Китая.

Штаты, напротив, пытаются посеять хаос и неразбериху на всех континентах, дабы поддержать миф о собственной непобедимой гегемонии. Поднявший голову Китай — конкурент для Вашингтона серьезный. Но и у мощной супердержавы нашлась своя ахиллесова пята — прозападный Гонконг. По ней-то и решили ударить током запаниковавшие Штаты.

«В начале октября исполняется 70 лет с момента провозглашения Китайской народной республики. И, конечно, американские друзья хотят подпортить эту годовщину для Пекина. Если не вообще сорвать этот праздник, то хотя бы немножечко замазать его грязью или еще лучше кровью. Поэтому, на мой взгляд, ситуация будет развиваться, накаляться до начала октября, и если не будут достигнуты эти цели так называемых протестующих, то где-то к середине октября протесты резко пойдут на спад. Потому что ложка хороша к обеду, а трупы манифестантов — к круглой дате Китайской народной республики», — поделился мнением Николай Стариков писатель и общественный деятель.

К юбилею КНР у Белого дома заготовлено коронное блюдо — торт «Демократический» для якобы «диктаторских режимов». Рецепт проверенный аж с 53-го года прошлого века. Его уже вкусили Тереган, Багдад, Триполи и еще с полсотни мировых столиц, отравленных американскими ценностями. Ведь в тесто всегда подмешивают цветной краситель, который чреват госпереворотами, кровавыми расправами, бомбардировками и людским горем.