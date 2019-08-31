Оппозиция способна пойти на убийство для создания протестного «символа», считает политолог

Москва, 31 августа. «Оппозиция» делает из доверчивой и неопытной молодежи искусственные «символы протеста». Об этом заявил политолог Сергей Марков, не исключив, что из детей и подростков организаторы незаконных митингов могут сделать «священную жертву», пролив кровь.

Протеже скандально известного блогера Алексея Навального, не попавшие на выборы в столичный парламент из-за фальсификаций, организовали серию митингов в Москве. Главным инструментом давления на Мосгоризбирком они сделали молодежь. При этом со временем стало ясно, что депутатское кресло — лишь формальный повод, а на самом деле «оппозиционеры» стремятся развязать массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Ярким примером откровенного использования подростков сторонниками Навального стала 17-летняя Ольга Мисик, которая получила известность в Сети после несанкционированного митинга 27 июля. Девушка в присутствии либеральных СМИ зачитывала статью 31 Конституции РФ отряду ОМОНа. Соответствующие постановочные снимки затем растиражировали издания, а Мисик прозвали Олей-Конституцией и «символом протеста» в столице.

Как отметил депутат Госдумы V созыва, директор Института политических исследований Сергей Марков, наивная молодежь необходима организаторам незаконных акций, чтобы те поддерживали искусственно созданные «протестные» настроения, в результате чего пролилась бы кровь.

«По технологиям, которые внедряются иностранными спецслужбами, должна пролиться кровь. Нужна священная жертва. Не исключено, что они сами попытаются кого-то убить», – заявил он в интервью «ПолитРоссии».

По словам политолога, кампания по привлечению молодежи осуществляется по методичкам спецслужб Запада, который организовывали украинский Майдан. Марков указал, что представители США, Великобритании и Канады поняли — очень хорошей технологией в свое время был прием «они же дети».

«Они хотят повторить этот лозунг, чтобы пролилась кровь кого-нибудь из молодых людей», – заключил он.

Напомним, протеже Навального, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие не попали на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными. У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей.

Недовольные решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» запустили череду митингов в столице, которые проходят в откровенно агрессивной обстановке. К примеру, участники сборища 27 июля выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Оппозиция бросала в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападала с перцовыми баллонами, участники акции избили полицейского. Стражи порядка при этом действовали максимально профессионально.

Жители столицы не выдержали беспорядков, которые проходят практически каждые выходные и наносят ущерб городу и бизнес-сообществу, и начали обращаться в госорганы с жалобами на систематическое нарушение федеральных законов на улицах Москвы.