Киев, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой» для всей Европы. Об этом украинский лидер заявил в ходе переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

Встреча украинского и польского лидеров в Варшаве показала, что президенты «говорят на одном языке». Оказалось, что главы государств во многом едины в своих политических намерениях в отношении России, в частности, и в вопросе борьбы с проектом российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает 24tv.ua.

Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является неприемлемым и представляющим угрозу для всей Европы проектом. Украинский лидер также отметил, что вместе с Украиной Польша выступает за диверсификацию источников энергоснабжения и энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша — США — Украина».

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Тут мы говорим с Польшей единым голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения и за энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша — США — Украина», — сказал глава Украины.

Причины «угроз», которые якобы несет собой проект газопровода, президент Украины указывать не стал, как не стал и обосновывать его «неприемлемость».

В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский призывал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2», поскольку после запуска проекта стабильный источник прибыли за перекачку российского газа в Европу станет недоступен для Украины.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Это исключительно коммерческий проект, целью которого является получение прибыли и постоянное обеспечение газом потребителей из Евросоюза. Проект поддерживается рядом европейских стран, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают лишь страны Прибалтики, США и Украина.