Скучные и провальные митинги толкают «оппозицию» к новым провокациям, заявил эксперт

Москва, 31 августа. Сторонники скандального блогера Алексея Навального решили провести очередной незаконный митинг в Москве.

Незаконная акция так называемой «оппозиции» проходит в центре Москвы 31 августа. Столичная полиция неоднократно предупреждала о недопустимости проведения несогласованной акции в Москве, однако организаторы митинга не отказались от своих планов, надеясь устроить масштабную провокацию. К настоящему моменту количество участников незаконной акции составляет несколько сотен человек.

Политолог Александр Дудчак отметил, что организаторам незаконного митинга необходимо продемонстрировать высокую численность акции для отчета пред своим западными спонсорами. Кроме того, сторонники Навального попытаются устроить провокации и столкновения с полицией, чтобы получить «красивую картинку» для западных СМИ.

«Я думаю, что они начнут сводить в одно место много людей под разными предлогами, которые даже не подозревают о наличии параллельного митинга. Нет такой страны, в которой все идеально. Всегда можно найти повод для выступлений, даже в Швейцарии и Швеции. Оппозиционерам нужны провокации против правоохранителей на картинке», — сказал Дудчак.

Политолог напомнил, что представители «оппозиции» отказались провести согласованный митинг, который был запланирован на 25 августа. Причиной отказа стал арест счетов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», у «оппозиционеров» нет денег на организацию нового концерта.

«Все их концерты необходимы для того, чтобы привести как можно больше массовки. Благодаря ей они и устраивают стычки с полицией. Я надеюсь, что что бы они не придумали, они не получат тот эффект, на который рассчитывают», — добавил Дудчак.

Напомним, ряд «оппозиционных» кандидатов в депутаты Мосгордумы были не допущены к выборам из-за фальсификаций в подписных листах и других нарушений избирательного законодательства. В числе не допущенных Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты».

В подписных листах «независимых кандидатов» было обнаружено большое количество поддельных подписей, а также автографы несуществующих и умерших жителей столицы. Так, у юристки ФБК Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Недовольные решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» организовывают незаконные митинги и шествия в центре столицы, пытаясь спровоцировать столкновения с полицией и массовые беспорядки. При этом профессиональные действия правоохранителей позволили избежать масштабных провокаций.