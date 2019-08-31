Расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили «противника» на полигоне Капустин Яр

Москва, 31 августа. Ракетчики Восточного военного округа (ВВО) выполнили учебно-боевой пуск ракеты ОТРК «Искандер», Минобороны России опубликовало видео.

Учения состоялись на полигоне Капустин Яр. Военнослужащим поставили задачу уничтожить важный объект условного противника. Данные с БПЛА «Орлан-10» подтвердили, что учебная цель уничтожена.

В ходе тренировки расчет ОТРК выполнил нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое и по нанесению ракетного удара по координатам.

Ранее сообщалось, что в конце июня учения с «Искандерами» состоялись в Бурятии. Военнослужащие уничтожили скопление бронетехники условного противника. Маневры также прошли в Калининграде.