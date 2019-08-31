«Оппозиция» смогла привлечь на незаконный митинг 31 августа не более 750 человек

Москва, 31 августа. Участниками незаконной акции «оппозиции», организованной снятой с выборов Любовью Соболь, стали меньше тысячи человек. Такие данные представили в ГУ МВД по Москве.

В главке уточнили, что на сегодняшний митинг пришли около 750 человек. Таким образом, сегодняшняя сходка стала новым подтверждением того, что команде одиозного блогера Алексея Навального все сложнее создавать иллюзию поддержки со стороны россиян.

На предыдущие митинги «оппозиционерв» подвозили провокаторов из регионов, привлекали людей бесплатными концертами рэперов и стендап-комиков. На этот раз денег на концерты западные спонсоры, видимо, не выделили, поэтому хватило только на подвоз «гастролеров».

Саму Соболь, не допущенную к выборам из-за подписей мертвецов в подписных листах, уже в пятый раз предупредили о недопустимости организации таких мероприятий, а также распространению в Сети призывов принимать в них участие.