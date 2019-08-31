Скандалистка Соболь стремительно теряет доверие москвичей

Москва, 31 августа. «Образ жертвы», который примерила на себя протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, стремительно теряет популярность и уже не соответствует цели. Об этом заявил политтехнолог и политолог Сергей Маркелов.

Так называемая «оппозиция» организовала в Москве очередной митинг, который не согласовали власти столицы из-за подготовки города ко Дню знаний. Громче всех призывала прийти на акцию юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь.

Явившись на незаконное мероприятие, протеже Навального начала снимать сама себя на телефон и описывать подписчикам происходящее вокруг вместо каких-либо программных заявлений. Соболь обратилась к участникам акции с призывом «противостоять полиции», которая повела себя профессионально и не отреагировала на провокации.

Как отметил политолог, юрист ФБК привычно манипулирует общественным мнением и эксплуатирует «образ жертвы», чтобы вызвать в свой адрес жалость и получить поддержку жителей столицы. Однако результаты скандалистка Соболь показывает с каждым разом все более слабые.

Маркелов обратил внимание, что в образе протеже Навального становится все меньше и меньше политики, его проявления все более субъективны, поэтому такая роль не будет долговечной.

«Это скоро закончится, потому что власть готова играть «в длинную», а Соболь – нет», — цитирует политолога «Слово и Дело».

Эксперт обратил внимание, что на призывы Соболь посетить сборища «оппозиции» откликается с каждым разом все меньше и меньше людей, поскольку протеже Навального стремительно теряет доверие к себе окружающих.

«К тому же, власти не бездействуют, и история затихает», — заключил Маркелов.

Напомним, Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму из-за того, что юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей».

12 августа Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста «Фонда борьбы с коррупцией» на очередные 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий и организацию несанкционированного митинга 3 августа в столице. Таким образом сумма штрафа, которую должна выплатить Соболь, достигла 930 тысяч рублей. При этом она намерена повесить огромную сумму на россиян.

При том, что многие организаторы незаконных акций уже арестованы, протеже Навального остается на свободе, прикрываясь дочерью. Ранее в СМИ появилась информация, что Соболь ждет второго ребенка, однако слух об «интересном положении» пошатнулся, когда в Сети появилось видео с курящей «оппозиционеркой».