Генерал ФСБ указал на отсутствие программы у сторонников Навального

Москва, 31 августа. Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов объяснил, почему россияне не воспринимают всерьез акции блогера Алексея Навального и его сторонников.

Несмотря на то, что власти Москвы не согласовали митинг 31 августа, сторонники Навального вывели людей на улицы города. Однако в этот раз никто из знаменитых блогеров не призывал жителей столицы на акцию, а в ее участниках не были заявлены популярные музыканты. Это привело к тому, что мероприятие провалилось — на незаконный митинг пришли всего около 750 человек, большинство из которых — журналисты.

Михайлов объяснил, почему россияне не верят в идеи Навального. Он пояснил, что так называемая «оппозиция» может лишь демонстрировать пренебрежение к общепринятым нормам и правилам, критиковать действующую власть, однако своей программы по «спасению страны» не имеет.

«Когда мы с вами об этом говорим, то понимаем, что человек, который сказал «мне не нравится», должен также сказать «что делать?» — приводит его слова «Политэксперт». — Очень часто «что делать» заключается в простых и примитивных формулировках. Но прежде чем протестовать, нужно иметь программу, предложения, которые можно реализовать в рамках действующего законодательства».

Генерал-майор ФСБ в запасе отметил, что массовка на акциях Навального собирается из людей, которые действительно чем-то недовольны, однако они приходят не для поддержки блогера. По мнению Михайлова, народ приходит на такие мероприятия не послушать Навального, который будет нести ахинею, а для того чтобы пообщаться, посетовать на проблемы и попротестовать против проблем, которые у них на слуху.

Член Совета по внешней и оборонной политике отметил, что у Навального и его людей нет реальной программы.

«Максимум пять пунктов, при решении которых наступает тупик. Потому что некоторые требования «оппозиции» не всегда правомерны, — заметил Михайлов. — Поэтому идти на поводу у людей, которые хотят самовыражаться в толпе, – ниже нашего достоинства».

«Перехватить-то [протестный электорат] можно, а что дальше? — добавил он. — Предложить что-то они не смогут».

Напомним, начиная с июля, каждые выходные в Москве проходят митинги, в том числе незаконные. Правоохранительные органы задерживают на них представляющих опасность провокаторов. Силовики МВД действуют по отношению к участникам беспорядков максимально корректно.

Организаторами мероприятий выступают сторонники Навального, которые уверяют, что на выборы в Мосгордуму их не допустили незаконно. В ЦИК в свою очередь неоднократно подчеркивали, что у так называемых независимых кандидатов, в том числе и юриста ФБК Любови Соболь, превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.