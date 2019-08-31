Боярский заявил, что «оппозиция» организует митинги лишь для картинки в западных СМИ

Москва, 31 августа. Незаконные митинги, которые устраивают в Москве снятые с выборов кандидаты в Мосгордуму, на самом деле не имеют никакого отношения к избирательной кампании, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Оскандалившиеся на подделке подписей «оппозиционеры», по его мнению, вовсе не стремились в МГД, они просто использовали выборы для организации всех этих несогласованных сборищ. Боярский убежден, что сейчас это уже очевидно для всех.

«Это давно уже переросло в абсолютно параллельную историю. Я уверен, что это видят не только специалисты и политтехнологи, но и простые граждане», — подчеркнул он в комментарии Newinform.

Парламентарий указал на то, что эти акции носят искусственный и постановочный характер.

«Очевидно, насколько это все не соответствует тем лозунгам, с которыми изначально это все затевалось», — добавил Боярский.

Собеседник издания подчеркнул, что сценарии, по которым действует команда одиозного блогера Алексея Навального, были разработаны за рубежом, и он очень надеется, что в них нет «каких-то острых вариантов».

«Я рассчитываю на наших доблестных правоохранителей, которые с честью и достоинством охраняют покой москвичей и одновременно стабильность нашего государственного устройства», — заключил политик.

Отметим, что западная пресса ранее активно призывала москвичей и гостей столицы принять участие в незаконных сборищах так называемой оппозиции. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные действия иностранных СМИ можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела РФ. Она также обратила внимание на то, что американское посольство было вовлечено в несанкционированные митинги, поскольку опубликовало маршрут хождения во время незаконной акции.

Напомним, к выборам не были допущены ряд самовыдвиженцев. Среди них юрист ФБК Любовь Соболь, использовавшая подписи мертвецов, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и ряд других.