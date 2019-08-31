Бегство Бортко лишило КПРФ диалога с избирателями и сделало бесполезной, считает Дементьев

Санкт-Петербург, 31 августа. Кандидат от КПРФ и кинорежиссер Владимир Бортко заявил о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга. О своем решении режиссер заявил на заключительных теледебатах в пятницу.

Третий тур предвыборных дебатов состоялся в пятницу, 30 августа. Самым ярким моментом дебатов стало заявление Бортко об отказе участвовать в выборах на пост главы города. В субботу Бортко официально заявил о снятии своей кандидатуры.

Импульсивность режиссера сыграла злую шутку, в том числе и с партией КПРФ. Бортко принял решение о снятии с выборов, не согласовав его с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. При этом предвыборная кампания Бортко носила весьма формальный характер – кандидат делал громкие заявления, однако не подкреплял их действиями. Низкий рейтинг Бортко обеспечили и его популистские заявления, преисполненные драматизма.

Политолог Алексей Дементьев отметил, что Бортко повел себя как человек творческий. Даже для заявления об отказе участвовать в выборах Бортко использовал площадку теледебатов. Эксперт подчеркнул, что Бортко вновь проявил себя как талантливый режиссер, но провалился как политик.

«Владимир Владимирович — талантливый Режиссер с большой буквы. Он, как и герой его фильма, в один момент все понял: из Шарикова нельзя сделать адекватного члена общества, а с невысоким рейтингом не стать губернатором. Именно как режиссер он и выбрал такую площадку теледебатов для своего заявления», — заявил Дементьев в комментарии «ПолитЭксперту».

В рамках пресс-конференции в субботу Бортко объяснил свое решение, при этом попытавшись дистанцироваться от КПРФ и избирателей. В своей речи режиссер заявил, что «умер как политик». Деменьтев считает, что коммунисты проиграли еще задолго до выборов, сделав ставку на Бортко.

«Создается впечатление, что партия проиграла задолго до слов Бортко, сделав из него кандидата в губернаторы. Эмоциональный характер Владимира Бортко не был секретом, в итоге ставка на него не сработала. Такие заявления лишают партию конструктивного диалога с властью, а в глазах избирателя делают бесполезной», – добавил политолог.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Лидер команды КПРФ на МО Васильевский остров Петербурга, бывший глава МО Васильевский Николай Смоктий рассказал, что в партии бегство Бортко с выборов сочли предательством. Поступок режиссера дискредитировал КПРФ перед избирателями.