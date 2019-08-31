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Бегство Бортко лишило КПРФ диалога с избирателями и сделало бесполезной, считает Дементьев

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Бегство Бортко лишило КПРФ диалога с избирателями и сделало бесполезной, считает Дементьев

Санкт-Петербург, 31 августа. Кандидат от КПРФ и кинорежиссер Владимир Бортко заявил о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга. О своем решении режиссер заявил на заключительных теледебатах в пятницу.

Третий тур предвыборных дебатов состоялся в пятницу, 30 августа. Самым ярким моментом дебатов стало заявление Бортко об отказе участвовать в выборах на пост главы города. В субботу Бортко официально заявил о снятии своей кандидатуры.

Импульсивность режиссера сыграла злую шутку, в том числе и с партией КПРФ. Бортко принял решение о снятии с выборов, не согласовав его с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. При этом предвыборная кампания Бортко носила весьма формальный характер – кандидат делал громкие заявления, однако не подкреплял их действиями. Низкий рейтинг Бортко обеспечили и его популистские заявления, преисполненные драматизма.

Политолог Алексей Дементьев отметил, что Бортко повел себя как человек творческий. Даже для заявления об отказе участвовать в выборах Бортко использовал площадку теледебатов. Эксперт подчеркнул, что Бортко вновь проявил себя как талантливый режиссер, но провалился как политик.

«Владимир Владимирович — талантливый Режиссер с большой буквы. Он, как и герой его фильма, в один момент все понял: из Шарикова нельзя сделать адекватного члена общества, а с невысоким рейтингом не стать губернатором. Именно как режиссер он и выбрал такую площадку теледебатов для своего заявления», — заявил Дементьев в комментарии «ПолитЭксперту».

В рамках пресс-конференции в субботу Бортко объяснил свое решение, при этом попытавшись дистанцироваться от КПРФ и избирателей. В своей речи режиссер заявил, что «умер как политик». Деменьтев считает, что коммунисты проиграли еще задолго до выборов, сделав ставку на Бортко.

Бегство Бортко лишило КПРФ диалога с избирателями и сделало бесполезной, считает Дементьев

«Создается впечатление, что партия проиграла задолго до слов Бортко, сделав из него кандидата в губернаторы. Эмоциональный характер Владимира Бортко не был секретом, в итоге ставка на него не сработала. Такие заявления лишают партию конструктивного диалога с властью, а в глазах избирателя делают бесполезной», – добавил политолог.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Лидер команды КПРФ на МО Васильевский остров Петербурга, бывший глава МО Васильевский Николай Смоктий рассказал, что в партии бегство Бортко с выборов сочли предательством. Поступок режиссера дискредитировал КПРФ перед избирателями.

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