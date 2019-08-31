Продавшая Путину мороженое девушка объяснила свою вторую встречу с президентом

Москва, 31 августа. Девушка, продавшая президенту РФ Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 в Жуковском, заявила, что ее встреча с российским лидером на авиасалоне является просто совпадением.

Ранее журналисты обратили внимание, что Путин уже не в первый раз покупает мороженое у этой продавщицы. Первый раз это произошло в 2017 году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это тем, что «на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании задействуются повторно». При этом он подчеркнул, что в Кремле не осведомлены о том, «та же это продавщица или не та же».

Сама Екатерина Сафронова (так зовут продавщицу) рассказала телеканалу НТВ, что компания, сотрудником которой она является, уже не в третий год подряд работает на МАКС, поэтому встреча с президентом стала просто совпадением.

Кроме того, по словам Сафроновой, она является не просто продавщицей, но еще и менеджером по организации торговли на МАКСе. Девушка также объяснила, почему отказала турецкому лидеру Рэджепу Тайпу Эрдогану в ложке и заставила кусать мороженое. Дело в том, что в ассортименте у нее было только фасовочное мороженое, поэтому у президентов просто не было другого выхода, кроме как кусать его.

Она также отметила, что Путин сам выбирал себе вафельные стаканчики. Напомним, выбор президента пал на шоколадную и сливочную «Коровку из Кореновки».