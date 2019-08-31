Явлинский считает бесперспективным проект Навального «Умное голосование»

Москва, 31 августа. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал проект Алексея Навального «Умное голосование».

31 августа в Москве проходит несогласованный митинг с участием представителей несистемной оппозиции. В публичном мероприятии принял участие Григорий Явлинский. Он прокомментировал некоторые инициативы блогера Навального.

По мнению лидера партии «Яблоко», проект «Умное голосование» не является панацеей в борьбе за голоса. Никакой выгоды оппозиционным кандидатам это не принесет.

Явлинский подчеркнул, что призывы голосовать за кандидатов от КПРФ и ЛДПР не являются правильным политическим ходом. В целом эта задумка показалась Явлинскому бесцельной. Идея «Умного голосования» не понравилась и беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Поддержку чужих кандидатов он считает беспринципной.

Ранее кандидата в депутаты Мосгордуму Алексей Колмогоров, которого продвигал проект Навального, сняли с выборов. Он не указал в документах, что был осужден по статье о коррупции, пишет NewInform.

Позицию Навального, «когда все стредства хороши», не оценили его сторонники. Блогер стремительно теряет популярность у тех, кто его раньше активно поддерживал.

Напомним, что несанкционированные акции проходят из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать ряд кандидатов на выборах в Мосгордуму. Их не допустили из-за превышения порога брака в подписях.

В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, входят Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие.

Они организовали подпольные «мастерские» по рисовке подписей использовали данные мертвых людей. У юриста ФБК Соболь нашли 14,67% поддельных подписей.