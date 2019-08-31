Зеленский заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию

Киев, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили конфликт в Донбассе и усиление санкционного давления на Россию. Об этом украинский лидер заявил после переговоров с польским коллегой в Варшаве.

Варшавская встреча лидеров показала, что главы Украины и Польши имеют одинаковые планы относительно России, которая объединила государства подобно «общему врагу».

По мнению Зеленского, санкции Евросоюза против РФ без выполнения Минских договоренностей могут быть только расширены, передает ТАСС.

«Мы скоординировали совместные шаги для прекращения войны в Донбассе. Наша позиция — без выполнения минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», — отметил Зеленский.

Главу Украины лидер Польши поддержал. По мнению Дуды, санкционная политика должна быть продолжена, поскольку представляет собой «самый мирный метод», сообщает «Утро.ру». Польский глава также добавил, что на Украине могут рассчитывать на Польшу, если речь идет «о независимости и территориальной целостности Украины».

В ходе встречи Владимир Зеленский затронул и тему «Северного потока – 2», отметив, что «газопровод неприемлем» и «угрожает всей Европе». Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству «Северного потока — 2», поскольку, уверен он, вопросы энергетической безопасности представляют для Киева и Варшавы общий интерес.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Обвинив РФ во вмешательстве во внутренние дела Украины, Запад ввел антироссийские санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Крым воссоединился с Россией по итогам общего референдума, результаты которого объективно показали, что большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако в Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Госпереворот в Киеве привел к тому, что Донбасс и Луганск заявили о независимости и начали существовать как самостоятельные республики ДНР и ЛНР. С целью урегулирования вопроса были разработаны и приняты Минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. С осени 2014 года стороны более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе, но несмотря на это, бойцы ВСУ продолжают обстрелы независимых территорий.