«Оппозиция» незаконными митингами в очередной раз портит москвичам выходные

Москва, 31 августа. Организаторы несанкционированных митингов в Москве нарушают спокойствие граждан и наносят урон бизнес-сообществу столицы. С таким упреком выступил член Совета Федерации Сергей Цеков.

В субботу так называемая «оппозиция» в очередной раз вознамерилась устроить массовые беспорядки в центре города и испортить жителям и гостям столицы выходной день перед праздником. Акция 31 августа не была согласована мэрией Москвы из-за подготовки ко Дню знаний.

Многие москвичи уже выразили недовольство в связи с проведением в центре очередной акции, поскольку она мешает привычному ритму города. Горожане, случайно оказавшиеся в районе митинга, могут стать заложниками провокаторов, пострадать во время давки или потеряться.

Как подчеркивал ранее ресторатор Аркадий Новиков, полиция каждый раз пытается максимально сгладить последствия незаконных митингов в центре Москвы, однако многим столичным ресторанам все же приходится закрываться и нести убытки из-за агрессивного поведения «оппозиции».

В разговоре с iReactor член Совфеда объяснил наплевательское отношение организаторов акций к москвичам. По его словам, «оппозиции» попросту нужно отрабатывать полученные от западных спонсоров деньги. Причем речь идет о действительно крупных суммах, большую часть из которых организаторы забирают себе.

По его мнению, никаких реальных достижений протеже скандально известного блогера Алексея Навального, которых не допустили до выборов в Мосгордуму из-за фальсификаций, своими митингами не добьются. Депутатское кресло, как указал Цеков, уже не стоит в задачах «оппозиции», которой просто нужно отработать вложенные в них деньги.

«Значительная часть людей, которая участвует в этих акциях, делают это, потому что они, извините, ноги не в ту сторону повернули. Они думают, что борются за правду и будут доказывать, что не отрабатывают американские деньги. Однако все факты налицо», — заключил член Совфеда.

Напомним, «оппозиционеров» сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли протеже Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений.

Они организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвых людей. Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Недовольные решением решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» сознательно нарушают закон, организовывая на улицах российских городов незаконные митинги и призывая к беспорядкам. Несанкционированные мероприятия не раз сопровождались задержаниями, при этом правоохранительные органы действовали строго в рамках закона. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий.