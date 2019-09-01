Из Хабаровска во Владивосток — новая столица ДФО. Политика недели. ФАН-ТВ

Из Хабаровска во Владивосток. Историческое событие для Приморского края. Сменилась столица Дальневосточного федерального округа. Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО. Документ уже вступил в силу. Теперь полномочное представительство президента переедет из Хабаровска на остров Русский, в поселок Аякс.

С предложением перенести столицу округа, к Владимиру Путину еще в октябре прошлого года, обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко, на тот момент он находился на посту временно исполняющего обязанности главы региона. Привел несколько причин. Город всегда был центром Дальнего Востока, там расположены несколько портов, штаб Тихоокеанского флота, хорошо развита инфраструктура. Во Владивостоке регулярно проходит Восточный экономический форум, который посещают руководители крупнейших компаний и главы иностранных государств. Темы, которые там обсуждают, ложатся в основу законов, внедрения новых мер поддержки бизнеса, улучшения социальной сферы Дальнего Востока. И вот теперь неформальная столица федерального округа получает статус официальной. А это значит, что будут выделяться и дополнительные средства на развитие самого города.

«Я предполагаю, что вот эти изменения, связанные с передислокацией определенных структур из Хабаровска во Владивосток связаны с географией российской территории. Владивосток — это все-таки крайняя восточная точка России, и поэтому, наверно, правильно иметь эти структуры именно там», — предположил писатель и общественный деятель Николай Стариков.

От восточной части нашей страны переходим к западным соседям, экономическим партнерам. Это Белоруссия. Страна рассматривает возможность закупки нефти для своих перерабатывающих предприятий у США. Такая информация недавно появилась в СМИ. Реакция Кремля вполне однозначная. Россия считает это суверенным делом Минска. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отметил, что вопрос продиктован экономической целесообразностью. И сравнил ситуацию с газом.

«Можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа. Это вопрос экономической целесообразности, каждая страна сама принимает решение», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что Москва высоко оценивает союзнические отношения с Минском, продолжаются интеграционные процессы, развиваться союзничество между странами будет и дальше.

Добавим, сегодня Россия занимает второе место по экспорту нефти в мире, впереди только Саудовская Аравия. Основные покупатели нашего сырья: Нидерланды, Китай, Германия, Южная Корея, Польша, Япония, Италия, Турция, Финляндия и Белоруссия. Союзное государство — крупный импортер нефти из России, и среди прочих, занимает седьмую строчку в рейтинге покупателей. Однако для Белоруссии, наша страна — фактически единственный продавец. Нефть из России поступает в союзную страну по ценам ниже, чем у других стран, без пошлин.

«На самом деле, здесь официальный Минск посылает определенный намек официальной Москве о том, что братские отношения и Союзное государство, которое между нами существует, должны быть подкреплены продолжением экономического стимулирования со стороны России в сторону Белоруссии. Вот это выглядит именно так. В России, некоторое время назад произошел, так называемый, налоговый маневр, в результате чего, нефть внутри страны стала стоить значительно дороже и, тем самым, она подорожала и для Белоруссии, которая получала нефть по внутренним российским ценам», — отметил Николай Стариков.

Экономику внутри нашей страны обсуждали на этой неделе в Кремле. Президент страны провел совещание с членами правительства и главой Центробанка. Обсуждали ключевые факторы, которые влияют на промышленный рост и сегодняшнюю ситуацию в экономической сфере. За полгода ВВП страны увеличился на 0,7%, но в целом экономика нуждается в более устойчивом и динамичном росте.

«Вместе с тем, нужно добиться, и мы с вами уже неоднократно говорили об этом, более устойчивого и главное — более динамичного роста, для этого необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, и обеспечить дальнейшее снижение безработицы», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также призвал уделить внимание малому и среднему бизнесу, создавать новые стимулы для его развития, улучшать деловой и инвестиционный климат. Владимир Путин отметил, что инфляция постепенно снижается и близится к целевому показателю. Однако даже с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно. Глава государства попросил участников совещания озвучить конкретные шаги по решению проблемы, ведь сейчас она не может не вызывать беспокойства.