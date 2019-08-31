Досрочные выборы в Тунисе вызовут новый политический кризис, считает эксперт

Осенью в Тунисе пройдут парламентские и президентские выборы. С 2011 года в африканской стране сменилось уже шесть правительств. Исламистское движение «Ан-Нахда», на революционной волне победившее на первых выборах, возглавило коалицию «Тройка», однако со временем уступило позиции леводемократическим силам во главе с партией «Призыв Туниса», ориентированным на светское государство. Тем не менее со временем в стране установилась власть, опирающаяся, прежде всего, на радикальный ислам. Это привело к тому, что страна погрязла в коррупции, пишет IAC. Сейчас в стране фактически царит диктатура.
25 июля умер первый президент Туниса Беджи Каид ас-Себси, в связи с кончиной которого и пройдут досрочные выборы главы государства, они состоятся 15 сентября. Законодателей будут избирать 6 октября.
Напомним, диктатор Бен Али был свергнут еще в 2011 году, а 25 июля 2019 скончался политический долгожитель Беджи Каид ас-Себси. Последний проводил политический курс, направленный, прежде всего, на демократизацию страны и сдерживание исламистских радикалов.
После кончины президента резко активизировались члены исламистской группировки «Ан-Нахда», которую возглавляет Рашид Ганнуши. Радикалы намерены усилить свое влияние в парламенте, чтобы назначить своего человека на пост премьер-министра. Тот, в свою очередь, сформирует правительство.
Несмотря на декларируемые ценности, радикальные исламисты стремятся монополизировать свою власть — от муниципалитетов до министерств, а также подавить свободу слова в стране.
Все это привело к тому, что количество приверженцев демократии и сторонников левых сил лишь росло. В результате столкновения этих сил, чья политика была направлена, в первую очередь, на повышение уровня жизни граждан, с исламистами, два видных политических деятеля, придерживающихся демократических взглядов, были убиты.
Чтобы противостоять радикально настроенным исламистам, демократы, левые и политики, придерживающиеся светских взглядов, объединились. Был создан альянс «Союз за Тунис», его руководителем стал Беджи Каид ас-Себси. В результате протестов правительство ушло в отставку, и в стране была принята новая конституция.
В 2014 году состоялись парламентские выборы, на которых исламисты потерпели поражение. Политический провал обернулся актами насилия — летом 2015 года в столице Туниса и в курортном городе Сусс террористы устроили стрельбу, в результате которой погибло несколько десятков человек, в том числе европейских туристов.
Следующие выборы в Тунисе состоятся уже совсем скоро. Федеральное агентство новостей опросило экспертов, чтобы понять, чего от них можно ждать.
Член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев описал электоральные процессы, которые протекают в африканской стране. По его словам, досрочные выборы негативно скажутся на устойчивости и успешности государства.
«Я полагаю, что к стабильности [выборы] не приведут, а вот по результатам выборов мы будем наблюдать дальнейшую дестабилизацию. Это связано с тем, что результаты выборов будут оспариваться, так как уважения к закону в Тунисе становится все меньше и меньше. Также что-то мне подсказывает, что выборы пройдут с серьезными нарушениями. У тех, кто их проиграет, будет достаточно поводов оспаривать результаты. А тех, кто их выиграет, будут обвинять в том, что они пришли к власти незаконно. Я думаю, обстановка будет и дальше накаляться. Я бы подчеркнул коррупционный характер власти в Тунисе. И когда проводятся такие вроде как «демократические процедуры», то они так или иначе являются коррупционными. Поэтому нельзя признать их итоги, поскольку было совершено много нарушений», — сказал эксперт.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в свою очередь отметил, что народ Туниса хотел бы мира и стабильности. Но достичь этих целей мешает действующая власть.
«Политическая стабильность для граждан всегда лучше, чем нестабильность. Но требуется некая модель общественного развития, которую Тунис никак сейчас не может нащупать. Тунис является одной из самых модернизированных стран арабского мира, вместе с Ливаном. Эти страны очень активно развивались, но дальше в арабском мире поднялась волна радикального ислама. И она подорвала эту модель», — подытожил Сергей Марков.