Осенью в Тунисе пройдут парламентские и президентские выборы. С 2011 года в африканской стране сменилось уже шесть правительств. Исламистское движение «Ан-Нахда», на революционной волне победившее на первых выборах, возглавило коалицию «Тройка», однако со временем уступило позиции леводемократическим силам во главе с партией «Призыв Туниса», ориентированным на светское государство. Тем не менее со временем в стране установилась власть, опирающаяся, прежде всего, на радикальный ислам. Это привело к тому, что страна погрязла в коррупции, пишет IAC. Сейчас в стране фактически царит диктатура.

25 июля умер первый президент Туниса Беджи Каид ас-Себси, в связи с кончиной которого и пройдут досрочные выборы главы государства, они состоятся 15 сентября. Законодателей будут избирать 6 октября.

Напомним, диктатор Бен Али был свергнут еще в 2011 году, а 25 июля 2019 скончался политический долгожитель Беджи Каид ас-Себси. Последний проводил политический курс, направленный, прежде всего, на демократизацию страны и сдерживание исламистских радикалов.

После кончины президента резко активизировались члены исламистской группировки «Ан-Нахда», которую возглавляет Рашид Ганнуши. Радикалы намерены усилить свое влияние в парламенте, чтобы назначить своего человека на пост премьер-министра. Тот, в свою очередь, сформирует правительство.

Несмотря на декларируемые ценности, радикальные исламисты стремятся монополизировать свою власть — от муниципалитетов до министерств, а также подавить свободу слова в стране.

Все это привело к тому, что количество приверженцев демократии и сторонников левых сил лишь росло. В результате столкновения этих сил, чья политика была направлена, в первую очередь, на повышение уровня жизни граждан, с исламистами, два видных политических деятеля, придерживающихся демократических взглядов, были убиты.

Чтобы противостоять радикально настроенным исламистам, демократы, левые и политики, придерживающиеся светских взглядов, объединились. Был создан альянс «Союз за Тунис», его руководителем стал Беджи Каид ас-Себси. В результате протестов правительство ушло в отставку, и в стране была принята новая конституция.

В 2014 году состоялись парламентские выборы, на которых исламисты потерпели поражение. Политический провал обернулся актами насилия — летом 2015 года в столице Туниса и в курортном городе Сусс террористы устроили стрельбу, в результате которой погибло несколько десятков человек, в том числе европейских туристов.

Следующие выборы в Тунисе состоятся уже совсем скоро. Федеральное агентство новостей опросило экспертов, чтобы понять, чего от них можно ждать.

Член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев описал электоральные процессы, которые протекают в африканской стране. По его словам, досрочные выборы негативно скажутся на устойчивости и успешности государства.

«Я полагаю, что к стабильности [выборы] не приведут, а вот по результатам выборов мы будем наблюдать дальнейшую дестабилизацию. Это связано с тем, что результаты выборов будут оспариваться, так как уважения к закону в Тунисе становится все меньше и меньше. Также что-то мне подсказывает, что выборы пройдут с серьезными нарушениями. У тех, кто их проиграет, будет достаточно поводов оспаривать результаты. А тех, кто их выиграет, будут обвинять в том, что они пришли к власти незаконно. Я думаю, обстановка будет и дальше накаляться. Я бы подчеркнул коррупционный характер власти в Тунисе. И когда проводятся такие вроде как «демократические процедуры», то они так или иначе являются коррупционными. Поэтому нельзя признать их итоги, поскольку было совершено много нарушений», — сказал эксперт.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в свою очередь отметил, что народ Туниса хотел бы мира и стабильности. Но достичь этих целей мешает действующая власть.