Попавшаяся на фальсификации подписей Любовь Соболь проигнорировала предупреждение прокуратуры и пришла на противозаконную акцию, которую устроили в субботу провокаторы блогера Алексея Навального, подстрекающие москвичей к беспорядкам.

Московская прокуратура предупредила Соболь о незаконности акции 31 августа в Москве и об ответственности за нарушение российских законов. Ранее скандальная юристка так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» получила три штрафа на общую сумму почти в миллион рублей за организацию противозаконных акций в Москве в июле и августе. Незаконные шествия оборачивались беспорядками и финансовыми потерями для города.

Незарегистрированному на законных основаниях кандидату в Мосгордуму Любови Соболь нельзя доверять, уверен автор известного Telegram-канала Ortega. По его словам, она эксплуатирует образ «жертвы», пытаясь вызвать жалость. При этом сама Соболь ничем не рискует, призывая москвичей на противозаконные акции.

«У нее — иммунитет от ареста, потому что она мама. И она всерьез ничем не рискует. Ей могут присудить минимальный штраф, но арестовать даже на несколько суток ее не могут, не говоря уже о чем-то большем. Поэтому сколько бы человек ни откликнулись на этот призыв, это в любом случае — ее социальный капитал. При этом сама она ответственности никакой не несет. И, разумеется, ей очень здорово, забавно и приятно. Когда сама она ничем не рискует, она будет призывать, призывать и призывать, доказывая тем самым свою состоятельность, что она «Жана д’Арк». Неизвестно, правда, кто ее так называет, видимо, сама Любовь Соболь», — сказал Ortega в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов отметил, что заявления и призывы Соболь являются контрпродуктивными. Они наносят вред прежде всего ее сторонникам, причем самой провокаторше удается выйти сухой из воды.

«Я не политолог и не юрист, но даже мне в данном случае очевидно, что Соболь пытается манипулировать общественным мнением. Она не была зарегистрирована кандидатом на законных основаниях. Даже если ее права были нарушены, она могла оспорить решение Горизбиркома в законном порядке, дойти, если угодно, вплоть до Верховного суда. Но разве мы наблюдали нечто подобное? Нет. Вместо этого мы наблюдаем мнимую голодовку, истерики, попытки чуть ли не «штурма» МГИК. О чем это говорит? О том, что никакой внятной повестки у нее нет, разве что кроме плана устроить как можно больше беспорядков. Кто за это будет отвечать? Рядовые москвичи, которые в силу определенных причин, то ли в силу безграмотности, то ли в силу того, что западная пропаганда так или иначе работает, вышли на улицы», — подытожил Алексей Филиппов.

Соболь неоднократно выступала зачинщиком незаконных митингов, акции начали проводиться еще в июле. При этом «кандидат в кандидаты» изначально понимала, что не может быть зарегистрирована — в ее листах обнаружились подписи мертвецов. Так называемая юрист ФБК не могла об этом не знать, а, вероятно, и заказала весь этот липовый сбор подписей. Подробнее об этом вы можете прочитать в расследовании ФАН. Вместо того, чтобы собирать подписи «живых душ», она предпочла пойти на фальсификации, то есть на нарушение закона. А когда трюк не прошел, она вытащила людей на улицы, толкая их на столкновения с правоохранителями.