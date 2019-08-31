Петербургские коммунисты назвали предательством бегство Бортко с губернаторских выборов

Санкт-Петербург, 31 августа. Кинорежиссер и кандидат от КПРФ Владимир Бортко отказался участвовать в выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга. Однопартийцы Бортко сочли поступок режиссера предательством.

В субботу Бортко официально заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы города. При этом предвыборная кампания Бортко носила весьма формальный характер – кандидат делал громкие заявления, однако не подкреплял их действиями. Кроме того, режиссер переоценил свою популярность у петербуржцев, а популистские высказывания лишь дискредитировали его.

Лидер команды КПРФ на МО Васильевский остров Петербурга, бывший глава МО Васильевский Николай Смоктий рассказал, как к решению Бортко отнеслись в партии. Режиссер не согласовал отказ от участия в выборах с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Смоктий поделился рассуждениями в социальной сети «ВКонтакте», озаглавив запись вопросом «Бортко — предатель?».

«Конечно, можно оправдать любой поступок, но это политика — это борьба. Люди надеялись, однопартийцы верили и помогали, как могли. Политика — это бескровная война, но война, война взглядов и мнений. На войне бывает всякое … и предательство тоже», — написал Смоктий.

Режиссер не согласовал отказ от участия в выборах с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. При этом отказ Бортко от участия в выборах несомненно бросил тень на КПРФ и его коллег-коммунистов.

«А Бортко подумал, что станут говорить о партии КПРФ избиратели и жители города, а как дальше работать членам КПРФ? Теперь их будут называть трусами и предателями», — заключил политик.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».