Сирия, 31 августа. Братская могила жертв боевиков обнаружена в Хаме. Турция направила в Идлиб конвой бронетехники на помощь джихадистам. В Хасаке по вине курдов жители города Камышлы остались без чистой воды. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на западе Дейр-эз-Зора прочесали окрестности поселка и задержали несколько подозреваемых в связи с боевиками ИГИЛ1.

«Исламское государство1»: лишилось одного боевика в ходе рейда курдских отрядов SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: на востоке провинции Дейр-эз-Зор обезвредили боевика, который пытался установить самодельную взрывчатку.

ВС Турции: направили конвой подкрепления в Идлиб к своим наблюдательным пунктам на помощь радикалам.

Международная коалиция: совершили высадку в западном районе Хасаке, арестовали бывшего боевика «Сирийской свободной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) продолжает прочесывать западную часть провинции. Как стало недавно известно, правительственные войска обследовали территории вокруг поселка Аль-Багилия, с целью предотвращения возможных вылазок террористов «Исламского государства». В ходе рейда было задержано несколько подозреваемых, как передает портал Deir Ezzor 24. Подробностей пока не сообщается.

Недавние подрывы патрулей SDF сподвигли курдских боевиков возобновить обыски на востоке Дейр-эз-Зора, в ходе которых по обвинению в сотрудничестве с террористами задержан боевик «Исламского государства». Сегодня утром курды задержали террориста «Исламского государства» при попытке установки самодельной бомбы в окрестностях поселка Абу-Хашаб, как сообщил Twitter-канал Deir Ezzor 24.

Провинция Идлиб

Сирийская обсерватория по правам человека передала, что утром турецкий военный конвой вошел на сирийскую территорию через контрольно-пропускной пункт у города Кафр-Лусин на севере Идлиба. Колонна бронетехники отправилась в город Маар-Хатат, где до сих пор размещены турецкие войска после того, как САА взяла под контроль город Хан-Шейхун и остальные территории. Часть конвоя была направлена на восток провинции. Турецкая бронетехника была были замечена на шоссе, связывающем провинции Алеппо и Латакия, близ города Серакиб, где проходят операции САА и ВВС Сирии по ликвидации опорных пунктов террористов «Тархри аш-Шам».

По данным источника в Twitter Rana полевой командир группировки «Ахрар аш-Шам» Хамза Аль-Халиди был убит во время наступления сирийской армии на юге провинции. Точное место сражения, в котором его застрелили неизвестно.

Провинция Хама

Подразделение Сирийской арабской армии (САА) в ходе работ по разминированию в окрестностях Аль-Латамина обнаружило братскую могилу с телами людей, которые были убиты боевиками. Местный источник сообщил корреспонденту новостного портала SANA, что в район были направлена группа судмедэкспертов и группа сотрудников военной полиции. В ходе предварительного осмотра были обнаружены доказательства, что тела свозили в Аль-Латамину из других мест. Источник указал, что 10 тел были вывезены для передачи в больницу для завершения юридических процедур и установления личности погибших и передачи их тел их семьям, отметив, что боевики три года назад совершили серию похищений в данной местности. Напомним, что 23 августа подразделения САА восстановили контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета и поселками Латмин, Мурек и Маракба на севере Хамы. Работы по ликвидации остатков боевиков в этом районе продолжаются.

Провинция Хасака

В городе Камышлы в последние нескольких дней разгорелся кризис на почве дефицита чистой питьевой воды. Город был отрезан от остальных регионов, в настоящее время «Демократические силы Сирии» перекрыли въезды и выезды в город после череды взрывов. Раньше жители ежедневно брали воду из бытовых колодцев и покупали цистерны.

Самолеты международной коалиции выпустили несколько ракет в окрестностях города Аль-Хол, близ которого расположен одноименный лагерь для беженцев, как сообщает портал ALK Habour 21. Причины авиаатаки пока не называются. Источник также сообщил, что коалиция во главе с США провела высадку десанта в поселке Ариша. Военнослужащие арестовали бывшего бойца «Сирийской свободной армии», как передает корреспондент агентства. Задержанный был доставлен на американскую военную базу в городе Аш-Шаддади и его дальнейшая судьба пока не известна.

1 Организация запрещена на территории РФ.