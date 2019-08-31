Оппозиция уже 5-ый раз эксплуатирует бабушку на кресле для незаконных митингов

На незаконной акции в Москве 31 августа вновь заметили ставшую популярной среди либералов и западной прессы «оппозиционную модель» — митингующую бабушку-колясочницу. Женщина преклонного возраста уже в 5-й раз послужит своим арендаторам инструментом пропаганды и поможет либеральным СМИ создать жалобную и искаженную картину российской действительности.

Во время несанкционированной акции в Москве 31 августа жители заметили столичную знаменитость на очередном «променаде» – бабушку-колясочницу, которую команда Любови Соболь и остальная оппозиция арендует для незаконных митингов. Женщину инвалида увидели около памятника Грибоедову на Чистых прудах. Это уже пятый случай, когда московские оппозиционеры используют колясочницу для своих мероприятий.

Из-за многочисленного участия в незаконных акциях в СМИ старушку окрестили «бабушкой легкого оппозиционного поведения» и «оппозиционной моделью». Российской «бунтаркой в преклонном возрасте» интересовалось даже немецкое издание Deutsche Welle и снимало ее на фоне отряда ОМОна. По мнению журналистов, использование инвалидов на незаконных акциях говорит об аморальности оппозиции, которая ни перед чем не остановится в достижении своих целей. Эксплуатация людей с физическими ограничениями дает либералам возможность создавать искаженную картину российской действительности в прессе.

Напомним, впервые бабушку-колясочницу заметили во время пикетирования мэрии в середине лета. СМИ, освещая этот событие, сообщали о том, что инвалида сдал в аренду один из членов команды экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь.

Во второй раз старушку видели в ходе незаконного митинга 27 июля, когда представители команды Соболь везли ее в сторону Трубной площади, где сосредотачивались силовики для задержания нарушителей.

В третий раз очевидцы заметили «оппозиционную модель» на нелегальной акции 3 августа. Именно там колясочницу фотографировали корреспонденты Deutsche Welle на фоне ОМОНа. Четвертый раз был во время серии одиночных пикетов 17 августа.