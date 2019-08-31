Москвичи пишут жалобы из-за незаконных митингов Соболь и Навального в центре столицы

Москва, 31 августа. Блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь испортили москвичам и гостям столицы выходные последних двух месяцев лета, заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Мартынов обратил внимание, что несанкционированные акции, которые проводят Соболь и Навальный, несут только вред и убытки жителям столицы. Из-за столпотворения народа в центре города московский бизнес несет существенные убытки. По информации эксперта, размер ущерба достигает десятки, а, возможно, и сотни миллионов долларов.

Участники незаконных митингов не несут прямой материальной ответственности за свои действия. При этом в госорганы от лица москвичей за это время успело поступить большое количество жалоб на систематическое нарушение федеральных законов на улицах столицы. По мнению Мартынова, Соболь и Навальный создают прямую опасность тысячам москвичей и гостей столицы. При этом они специально устраивают акции исключительно по выходным, чтобы навредить максимальному числу людей, убежден он.

Директор Международного института новейших государств заметил, что в других странах против участников незаконных акций применяют более суровые меры — дубины, резиновые пули, слезоточивый газ и многое другое.

«Я не призываю к какому-то излишнему насилию, ни в коем случае, — приводит его слова «Экономика сегодня», — просто это констатация факта, что у нас очень мягко, только задержаниями, беседами и другими гуманными мерами обходятся с подобными людьми».

Пр этом, по мнению Мартынова, рецидивистов и подстрекателей немного — речь идет исключительно о Соболь и Илье Яшине. По мнению эксперта, Яшин давно сделал подобную деятельность единственным занятием в своей жизни – он ведь, по сути своей, нигде не работал и не учился.

Напомним, с июля каждые выходные в Москве проходят акции протеста, в том числе несанкционированные. Правоохранительные органы задерживают на них представляющих опасность провокаторов. В МВД подчеркнули, что действия силовиков по отношению к участникам беспорядков максимально корректные.

Организаторами мероприятий выступают сторонники Навального, которые уверяют, что на выборы в Мосгордуму их не допустили незаконно. В ЦИК же неоднократно подчеркивали, что у так называемых независимых кандидатов, в том числе и Соболь, превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.