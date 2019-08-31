Полиция в Гонконге применила водометы для разгона митингующих

Гонконг, 31 августа. Полиция Гонконга применила водометную машину для разгона протестующих в районах Сентрал и Адмиралтейство. Об этом сообщили в телерадиокорпорации RTHK.

Разгонять митингующих полицейским пришлось с несанкционированной демонстрации.

Как сообщают РИА Новости, субботняя демонстрация в Гонконге была отменена организаторами, поскольку полиция отклонила запрос на ее проведение. Несмотря на это, многие люди все равно вышли на улицы.

В результате оккупированными протестующими оказались три района: Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал. Это заставило полицейских применить новую меру — водомет.

Ранее в СМИ была информация, что для разгона протестующих в районе Адмиралтейство и у законодательного собрания полицейские применили слезоточивый газ, а в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города было применено огнестрельное оружие.

Протесты из-за внесения поправок в закон об экстрадиции продолжаются в Гонконге с начала июня. Поводом для демонстраций послужило рассмотрение местного закона, который позволяет экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. В начале акции протесты носили мирный характер, но с каждым протестом столкновения с полицией начали носить все более ожесточенный характер. В результате китайские власти пошли на уступки и сняли законопроект с повестки, однако эта мера не стала решающей в прекращении протестов.

Ранее эксперт Федерального агентства новостей, писатель Николай Стариков рассказал, какие изменения произошли в ситуации с массовыми беспорядками в Гонконге с начала демонстраций.