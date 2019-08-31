Видеорегистраторы не позволят уйти от правосудия провокаторам на незаконных митингах

Москва, 31 августа. Специальные видеорегистраторы, которыми Росгвардия решила оснастить своих сотрудников, не позволят провокаторам на незаконных акциях так называемой «оппозиции» уйти от правосудия. Об этом заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

Мэрия Москвы ранее не согласовала экс-выдвиженцам в Мосгордуму, не попавшим на выборы из-за фальсификаций, акции 31 августа в связи с подготовкой ко Дню знаний. При этом, как пишет «Газета.ru», мэрия предложила организаторам провести митинг 25 августа, однако «оппозиция» отказалась и стала активно призывать людей выходить на улицы именно 31 числа, даже если это будет незаконно.

Очевидно, что речь идет об очередной провокации, которую устраивают сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. Организаторы акции, как показала практика, попытаются превратить акцию в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

О нечестных приемах «оппозиции» рассказывал ранее один из москвичей. Корреспондентам телеканала «Дождь», ведущим трансляцию в прямом эфире, он сообщил, что видел девушку, которая намеренно травмировала себя, чтобы выставить в плохом свете правоохранителей, действовавших максимально корректно и профессионально.

Да ладно, там таких девушек было не две и не три. Ну и любители модных нынче селфачей из автозаков, конечно, как без них pic.twitter.com/4X2pLDaabB — Шнур (@shnur0_ok) 3 августа 2019 г.

Однако, как отметил блогер Макаренко, теперь провокаторам не удастся уйти от ответственности благодаря видеорегистраторам Росгвардии, которые будут фиксировать нарушения закона. Он подчеркнул, что такие меры вряд ли остановят самих организаторов незаконных акций, но защитят от ошибок людей, поверивших агрессивной «оппозиции».

«Адекватный человек должен понимать, что его абсолютно точно противоправные действия будут зафиксированы на видео. И наказание совершенно точно будет неминуемо», — цитирует эксперта Nation News.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве запустили протеже Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Как удалось ранее выяснить Федеральному агентству новостей, «оппозиция» за обещание денежного вознаграждения свезла людей из регионов на несогласованный митинг в Москве 31 августа. Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибывшая из Ивановской и Калужской областей, накануне несогласованной акции поселилась в одном из домов в Мытищах.