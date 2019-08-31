Люди Порошенко саботируют мирные инициативы Зеленского

Один из ведущих киевских политологов, глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник прокомментировал шансы на скорое мирное урегулирование в Донбассе, а также на смену вектора внешней политики Киева в целом. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

По мнению главы УИАМП, в последние месяцы, вскоре после смены всей высшей власти на Украине, некоторые политики попытались провернуть внешнеполитический трюк под названием «раз нет Порошенко, то нет и соглашений времен Порошенко».

«Проблема в том, что значительная часть украинских элит сегодня абсолютно не заинтересована в выполнении минских соглашений. Так происходит, потому что они политически и финансово зависимы от «партий ястребов» в американской и европейской политических элитах, — считает Бортник. — Кроме того, некоторые элитные группы в стране заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе еще и потому, что война приносит им большие деньги через «схемы» в ВПК, в поставках на фронт и т. д. Наконец, для многих членов украинской элиты мирное завершение конфликта в Донбассе означает наступление ответственности – в том числе перед обществом. Ведь как только завершится война, сразу же в общественном поле встанет вопрос — а кто ее, собственно, начинал, и с какими целями?» — задается вопросом эксперт.

По мнению Бортника, для самого Петра Порошенко и многих членов его команды прекращение войны в Донбассе – это прямая дорога к статусу подозреваемых по многим видам преступлений, в том числе – в преступлениях против человечности. И это грозит не только экс-президенту, но и многим другим бывшим топ-чиновникам.

«Представители ушедшей власти сами «заварили кашу», и теперь за нее никому не хочется отвечать. Для них лучше, чтобы эта «каша» стояла «заваренной», чтобы ее никто не расхлебывал. Поэтому Зеленскому при попытке урегулировать конфликт придется столкнуться с очень сильным сопротивлением, — уверен политолог. — Поэтому и нет полной уверенности в том, что внешняя политика Украины сильно изменится с приходом в министерство иностранных дел новых лиц. В конце концов, во главе МИДа остается Пристайко – один из заместителей Климкина, остается Данилюк. Эти люди при Порошенко в значительной мере определяли внешнюю политику страны. И поскольку сегодня все они остаются на высших постах, то и смысл нашей внешней политики, скорее всего, не поменяется. Поменяются только лица», — уверен Бортник.

Говоря о перспективах новой встречи в «нормандском формате» на высшем уровне, Бортник заявил, что, судя по риторике Парижа, Москвы и Берлина, такой саммит вполне возможен в сентябре или, самое позднее, в октябре.

«В данном случае главный посыл Киева таков: «Мы готовы разряжать ситуацию в Донбассе, и готовы на взаимные и разумные компромиссы». Пока что этого вполне достаточно для поддержания диалога, поэтому в Кремле поднимают трубку, когда звонит президент Украины, — считает Бортник. — В целом, основной месседж Зеленского западным партнерам можно интерпретировать так: «Я — не Порошенко, я готов рассматривать ситуацию по-новому и действовать по-новому». Но беда в том, что никакого «плана Зеленского» по Донбассу, никакой «дорожной карты» у его команды нет. Пока на руках у Киева есть только планы бывшей властной команды (которые утратили актуальность) или за авторством западных партнеров. Увы, ничего нового Украина сегодня публично предложить партнерам не может», — подчеркнул политолог.

Аналитик напомнил, что встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств происходят тогда, когда нужно подписать какой-то готовый важный документ, вроде «Минска-3». Но на данный момент таких документов нет даже в стадии разработки.