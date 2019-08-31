Кадыров пригласил Путина в Чечню

Москва, 31 августа. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в субботу в Кремле. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства поинтересовался у Кадырова, как прошло открытие мечети под названием «Гордость мусульман» в городе Шали. Мечеть стала самой большой в Европе. Кадыров передал Путину слова признательности десятков ученых, алимов, муфтиев.

«Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», — отметил Кадыров.

«Самая красивая в мире – это в Петербурге», — возразил Путин.

Кадыров также пригласил президента РФ приехать в Чечню, если позволит график. Чеченский лидер отметил, что за последнее время жизнь в республике сильно изменилась, в том числе, в экономическом плане. Путин отметил, что давно хотел приехать в Грозный, и обязательно это сделает.

Кадыров рассказал, что в республике активно готовятся к 1 сентября. Сейчас в регионе работают 470 школ, в которых обучаются 282 тысячи детей. Кроме того, Кадыров отметил, что по итогам прошлого года валовый региональный продукт составил более 197 миллиардов рублей, а в начале текущего года инвестиции в основной капитал выросли на 127%.

На стадии реализации находятся 629 проектов общей стоимостью 228 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 20 тысяч рабочих мест. Кроме того, в рамках реализации национальных проектов в регионе ведется строительство и реконструкция более 100 объектов и экономики, и социальной сферы.

Самую большую в Европе мечеть официально открыли в 23 августа. Предполагалось, что мечеть назовут именем нынешнего главы Чечни, как решили жители Шали. Однако на церемонии открытия Кадыров объявил, что она получила название в честь пророка Мухаммеда.