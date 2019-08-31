Видеорегистраторы обезопасят росгвардейцев на незаконных митингах, считает Бабич

Москва, 31 августа. Видеорегистраторы помогут росгвардейцам доказать свою правоту на незаконным митингах, а также обезопасят их от необоснованных обвинений провокаторов, считает журналист Дмитрий Бабич.

«Будет меньше правовых неопределенностей и представителям власти будет проще доказать свою невиновность, — пояснил он.

Он напомнил о том, как «огневой публицист» Сергей Пархоменко судится в ЕСПЧ с полицейским из-за того, что правоохранитель во время задержания не назвал номер части или свой номер. При этом сам Пархоменко, занимающий сутяжничеством в страсбургском суде, устраивает на радио самые настоящие «пятиминутки ненависти», которые не допустили бы ни в одной стране ЕС.

При этом Бабич не исключил, что провокаторы все равно продолжат устраивать беспорядки, а потом будут обвинять полицейских и росгвардию непонятно в каких грехах. Никакие регистраторы таких «активистов» не остановят.

Журналист убежден, что сейчас происходит самое настоящее противостояние «западных методичек» и российского общества. Он считает, что выходом из этого могло бы стать налаживание диалога между властью и оппозицией, но последняя предпочитает заниматься провокациями своим сутяжничеством, «которое в русской среде не приветствуется, сама изолирует себя от общества».

«Идет конфликт западной оппозиции с огромным большинством. Вот, что на самом деле имеет место», — резюмировал аналитик в комментарии изданию iReactor.

Напомним, организаторами незаконных акций выступили незарегистрированные кандидаты в Московскую городскую думу. Их сняли с выборов из-за масштабных фальсификаций в подписных листах, но они предпочли шантажировать избиркомы и устраивать несогласованные сборища, выливающиеся в массовые беспорядки.

Таким образом команда одиозного блогера Алексея Навального пытается сорвать выборы в Мосгордуму. Среди тех, кому отказали в регистрации, были, в частности, юрист ФБК Любовь Соболь, активно набирающая свой электорат на кладбище, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков.