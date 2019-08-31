Бортко официально снялся с выборов губернатора Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Отказ Бортко Теперь официально. Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Сегодня 31 августа он подал в избирком заявление об отказе. О своем решении Бортко рассказал еще накануне в ходе теледебатов. Такой поступок стал неожиданным для представителей КПРФ. Бортко даже не посоветовался с однопартийцами и главой партии Геннадием Зюгановым. Что возмутило коммунистов. Как считает депутат Андрей Анохин причиной такого решения режиссера стали его низкие рейтинги. Чтобы не позориться, Бортко решил уйти эффектно, по-киношному за неделю до дня голосования. Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Стрельба в школе США Очередной случай стрельбы в США. На этот раз ЧП произошло после школьного футбольного матча в городе Мобил. Неизвестные открыли огонь по ученикам. Два человека погибли, около десяти получили ранения. Состояние пятерых врачи оценивают как критическое. Сейчас полиция выясняет все подробности произошедшего. Стоит отметить, что подобные случаи в американских школах — не редкость. Только в прошлом году произошло четыре схожих инцидента. В ближайшее время в США планируется рассмотреть закон об усилении оружейного контроля.

Взрыв на химзаводе в Индии Неспокойно сегодня и в Индии. Там на химическом заводе в штате Махараштра произошел взрыв. 12 человек погибли, около 60 пострадали. Все они сейчас находятся в больнице. Пользователи соцсетей публикуют кадры, на которых видно, как местные жители уезжают дальше от места взрыва. Возможны повторные хлопки.