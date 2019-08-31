«Оппозиция» стремится адаптировать «цветные технологии» под реалии России, считает Кошкин

Москва, 31 августа. Представители «оппозиции» отказались от проведения согласованного властями Москвы митинга и призывают устроить незаконную акцию в субботу, 31 августа. При этом ставка при адаптации «цветных технологий» под российские реалии делается на молодое поколение, отметил доктор политических наук Андрей Кошкин.

Так называемые «оппозиционеры» призывают своих сторонников нарушать закон и устраивать провокации. При этом лидеров «оппозиции» не особо волнуют последствия нарушения закона для граждан, часть из которых даже не достигла совершеннолетия.

Задачей сотрудников правоохранительных органов является обеспечение порядка и безопасности горожан. Полицейские не делят провокаторов на совершеннолетних и несовершеннолетних, закон применяется ко всем одинаково. При этом «оппозиция», намеренно задействуя молодежь, ставит в упрек правоохранителям, мол «они же дети», и использует этот довод для критики власти.

Доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что молодое поколение, живущее в век информационных технологий, подвержено вербовке и внушению радикальных идей и методов их реализации. «Оппозиция» делает ставку на поколение Z – лиц, родившихся после 1995 года. Поколение Z характеризуется также как «home plate» — сидящие дома за компьютерами и гаджетами молодые люди.

«Они космополиты, они не знают границ и им кажется, что если к ним обратились, неважно из какого государства, города, если с ними коммуницируют, то они уже вместе. Эта дистанционность, безответственность передается в виде вседозволенности и в то же самое время есть определенная степень доверительности», — отметил Кошкин в комментарии «ПолитРоссии».

Молодое поколение оказывается в большей степени подверженным рекрутированию, в том числе на незаконные мероприятия. Кошкин считает, что аудитория отечественных «оппозиционеров» будет и в дальнейшем молодеть. Тому способствуют и сами лидеры «оппозиционной» общественности: они подстраиваются под молодежные форматы, становятся блогерами и активно ведут соцсети.

«Мы имеем объективные процессы привлечения молодых людей, серьезного омоложения оппозиционного движения на улицах. Это связано с процессами информатизации. С другой стороны надо понимать, что и те, кто мобилизует молодежь зачастую и сами являются блогерами, имеют опыт формирования определенных форумов и их мобилизации», — подчеркнул эксперт.

Кошкин также указал и на знакомый сценарий формирования оппозиционных настроений по примеру «цветных технологий». Давно изученные сценарии «оппозиционеры» пытаются подстроить под российские реалии. В этом всем явно видна рука Запада, добавил эксперт.

«Вот почему так активно заговорили о Twitter-революции в период «Арабской весны». И не исключаем, что в Россию пришли технологии, которые сегодня близки или являются «цветными технологиями», — заявил Кошкин.

Политолог напомнил, что именно для выявления вмешательства Запада в дела РФ в Госдуме была создана комиссия. Специалисты собрали объемную доказательную базу того, что российская оппозиция действует в интересах представителей западных политических кругов.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.