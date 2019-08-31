Пхеньян объяснил ухудшение отношений с США резкими высказываниями Помпео

Пхеньян, 31 августа. Возобновление диалога между Северной Кореей и США осложняется, заявил замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что для «счастливого будущего своего народа» Ким Чен Ын должен пойти на переговоры с США и совершить денуклеаризацию страны.

«Надеюсь, что председатель Ким настроит свою команду на работу с моей командой», — сказал американский дипломат, его слова передает NBC

Позднее он обвинил КНДР в «хулиганских действиях» из-за отказа свернуть ракетную программу. В Пхеньяне резко отреагировали на слова Помпео.

«Высказывание Помпео сделало сложным проведение американо-северокорейского обсуждения и усилило негативные чувства корейского народа в отношении американцев», — говорится в заявлении Цой Сон Хи.

Северокорейский дипломат добавил, что надежд на возобновление полноценного диалога становится все меньше. И позиция Вашингтона толкает Пхеньян к пересмотру взятых на себя обязательств.

Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын впервые встретились в Сингапуре. В Вашингтоне говорили о дальнейшем диалоге с Пхеньяном, однако после этой встречи никаких договоренностей стороны так и не достигли.

Вторая встреча произошла во Вьетнаме в феврале 2019 года, Трамп также посетил демилитаризированную зону между КНДР и Южной Кореей. После этого в Вашингтоне пообещали занять более жесткую позицию в отношении Северной Кореи и напомнили о санкциях.

В дипломатическом корпусе КНДР ответили, что Майк Помпео больше сосредоточен на реализации личных политических амбиций, чем на выстраивании адекватной внешней политики США.