ВСУ выпустили десятки мин по Дзержинскому и Горловке за два часа

Киев, 31 августа. Украинские силовики за два часа выпустили около 30 мин по Дзержинскому и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК сообщили об обстрелах со стороны ВСУ на мариупольском и горловском направлениях.

«В 10.55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Лебединское – Дзержинское, выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра», — констатировали представители ДНР.

В 13.00 обстрелы украинской армии начались на горловском направлении. С позиций ВСУ в Ленинском было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра по направлению к Горловке.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что два дома и хозпостройки были повреждены в Горловке утренними обстрелами со стороны украинской армии.

29 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что армия республики вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой. В результате столкновения один военнослужащий ДНР погиб.