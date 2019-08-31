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Политика

Пушков ответил главе МИД Латвии на заявление об «оккупации» СССР

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Пушков прокомментировал заявление главы МИД Латвии об «оккупации» СССРМосква, 31 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление латвийского МИД Эдгарса Ринкевичса о том, что балтийские республики якобы никогда не входили в СССР, а были им «оккупированы».

«Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявление», — написал Пушков в своем Twitter. 

Напомним, ранее глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Пост, в котором глава МИД Латвии не нашел мирного советского прошлого у стран Прибалтики, он разместил в своем Twitter после публикации российским МИД записи о независимости балтийских стран от СССР.

Этим постом в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в начале 90-х годов эти страны обрели независимость. Однако запись российского ведомства спровоцировала реакцию Ринкевичса, который «вычеркнул» Латвию из истории СССР, заявив об «оккупации» страны в рамках гитлеровско-сталинского соглашения. 

Позднее на странице в Facebook Посольство России в Латвии напомнило главе латвийского МИД, что Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством, согласно Конституции Советского союза.

«Нельзя выйти, предварительно не войдя», — отметили в публикации.

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Источник: РИА Новости
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