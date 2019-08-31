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Дети становятся «разменной монетой» для наживающейся на незаконных митингах «оппозиции»

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Дети становятся «разменной монетой» для наживающейся на незаконных митингах «оппозиции»

Москва, 31 августа. «Оппозиция» использует детей как «пушечное мясо» на своих незаконных митингах, пользуясь тем, что они не способны оценить ситуацию из-за отсутствия жизненного опыта. Такое мнение выразила Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.

Столичные власти не согласовали экс-выдвиженцам в Мосгордуму, не попавшим на выборы из-за фальсификаций, шествие по Бульварному кольцу и митинг на проспекте Академика Сахарова 31 августа в связи с подготовкой и празднованием в городе Дня знаний. При этом мэрия предложила организаторам перенести акцию на Сахарова на 25 августа, однако «оппозиция» отказалась и стала активно призывать людей выходить на улицы именно 31 числа, даже если это будет незаконно, пишет «Газета.ru».

Очевидно, что «оппозиция», в частности протеже скандально известного блогера Алексея Навального, намерена устроить в последний день лета массовые беспорядки и спровоцировать столкновения с полицией. При этом для агитации и участия в самих акциях организаторы привлекают молодежь. Пример тому — 17-летняя Ольга Мисик, из которой протеже Навального Любовь Соболь «лепит» «символ протеста».

Дети становятся «разменной монетой» для наживающейся на незаконных митингах «оппозиции»

Как отметила Волынец, «оппозиционеры» пользуются тем, что многие дети еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Они воздействуют на умы подростков, находят к ним подход и обманывают ради политической и финансовой выгоды.

«Митинги – это хорошая приманка для лидеров – для тех людей, которые хотели бы как-то выразиться», — цитирует ее «ПолитЭксперт».

Волынец обратила внимание на то, что организаторы незаконных акций получают большие деньги от спонсоров в том случае, если митинги показывают определенную явку. Разумеется, участники не получают хоть какой-либо части из этих средств. Дети, по словам Волынец, становятся для «оппозиционеров» «разменной монетой».

«Неспроста периодически возникают инициативы по снижению возраста привлечения к уголовной ответственности», — добавила она.

Напомним, старт незаконным акциям и митингам в Москве дали протеже Навального Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

Отметим, что Соболь использует не только чужих детей, но и собственную пятилетнюю дочь как живой щит в своих попытках шантажировать Мосгоризбирком после отказа ей в регистрации кандидатом на выборы в столичный парламент. Она прикрывается ребенком и вспоминает о ней только в нужных для себя моментах — например, в контексте задержаний. 14,67% подписей, собранных протеже Навального, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

Показательным в контексте привлечения детей и подростков стал июльский незаконный митинг на Трубной площади, который сопровождался агрессивным скандированием лозунгов, а провокаторы разбрасывали дымовые шашки. В этой нездоровой обстановке были замечены и дети, которых оппозиционеры привели на акцию.

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Источник: ПолитЭксперт
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