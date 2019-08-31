Бортко сбежал с выборов из-за старческих болезней, уверен политолог

Санкт-Петербург, 31 августа. Бегство режиссера Владимира Бортко с выборов губернатора Петербурга может быть связано с его возрастом и неверным восприятием происходящего, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт указал на то, что Бортко «старенький и не очень адекватный», поэтому избирательная кампания могла ударить по его здоровью.

«Он мог все гипертрофированно воспринимать. И как результат — мог быть и нервный срыв, и старческие ментальные болезни», — добавил политолог в комментарии Nation News.

Поэтому, как считает Данилин, «нельзя исключать, что на решение Бортко снять кандидатуру с выборов действительно повлияло плохое самочувствие». Эксперт также предположил, что режиссер не получил от КПРФ те ресурсы, на которые рассчитывал.

По мнению Данилина, Бортко мог выдвигать свои не совсем адекватные требования Зюганову, а он их отверг. Отдельно специалист отметил, что Бортко неадекватно оценивает реальность, раз считал, что сможет выиграть выборы.

«Партия на него сделала ставку — он плюнул в лицо партии, избиратели были готовы за него голосовать — он плюнул в лицо избирателям. И обиженным остался коммунистический электорат, который остался обделенным на выборах», — заключил Данилин.

Ранее сам режиссер на пресс-конференции признался, что считает себя «политическим трупом» и «дедушкой в шарфике». При этом на вопрос журналистов о том, как он себя чувствует, он ответил встречным вопросом «А вы как думаете?». Бегство Бортко с выборов уже осудили в КПРФ. Зампред ЦК партии Юрий Афонин назвал это большой ошибкой, ведь это решение режиссер принял самолично.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября в единый день голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».