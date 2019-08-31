Вышинский ответил на вопрос о пытках под арестом на Украине

Киев, 31 августа. Журналист Кирилл Вышинский заявил, что во время пребывания под арестом на Украине не подвергался пыткам, однако отметил, что психологически чувствовал себя «непросто».

Киевский апелляционный суд в минувшую среду освободил главного редактора РИА Новости Украина под личное обязательство. В ходе заседания украинские прокуроры заявили, что не против смягчения приговора журналисту.

Как подчеркнул Вышинский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он не испытывал под стражей какого-либо физического насилия, на его теле нет синяков или следов пыток. При этом журналист отметил, что сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, является серьезным психологическим испытанием.

«Это все непросто эмоционально и психологически, но назвать это пытками было бы преувеличением», — констатировал он.

Напомним, журналиста задержали в мае прошлого года в Киеве, передает телеканал «360». Херсонский суд арестовал его на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок. На Украине Вышинского обвиняют в якобы «поддержке республик Донбасса и государственной измене», пишет НСН. Суд по делу журналиста назначен на 15 сентября.

Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вышинский провел в киевских застенках более 400 дней. Дипломат выразила надежду, что его пример послужит отправной точкой для исправления критической ситуации с правами журналистов на Украине.

В разговоре с Федеральным агентством новостей адвокат журналиста Андрей Доманский, указал, что он и его команда намерены добиваться в суде признания обвинений против Вышинского незаконными. По его словам, главному редактору РИА Новости Украина не вернули паспорт после освобождения из-под стражи. Защита Вышинского будет требовать возвращения документов их обладателю.