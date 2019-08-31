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Полиция Москвы готова применять водометы против агрессоров на незаконной акции 31 августа

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Полиция Москвы готова применять водометы против агрессоров на незаконной акции 31 августа

Полиция Москвы и Росгвардия свозит в столицу спецтехнику для силового предотвращения массовых беспорядков, которые могут возникнуть во время незаконной акции оппозиции 31 августа. Очевидцы с самого утра заметили на центральных улицах столицы водометы, автозаки, специальные заградительные барьеры и большое количество сотрудников правоохранительных органов.

В преддверии проведения так называемой оппозицией незаконного шествия от Чистых прудов до Пушкинской площади, полиция и Росгвардия столицы приступили к обеспечению порядка на улицах Москвы. Правоохранительные органы, получившие информацию о готовящихся провокациях, активно готовятся к столкновениям с дебоширами и жесткому задержанию нарушителей.

Полиция Москвы готова применять водометы против агрессоров на незаконной акции 31 августа

С самого утра в центр города свозится специальная техника для разгона агрессивных митингующих. Очевидцы уже заметили несколько водометных машин на Пушкинской площади. Кроме того, полицейские активно устанавливают заградительные барьеры на некоторых участках по маршруту шествия. Жители города отметили повышенное количество сотрудников Росгвардии в районе проспекта Академика Сахарова и близлежащих дворах. Полицейских видели на Петровском и Рождественском бульварах.

Полиция Москвы готова применять водометы против агрессоров на незаконной акции 31 августа

Напомним, так называемые «независимые кандидаты» — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие – стали организовывать незаконные акции в Москве после того, как избиркомы законно отказали им в регистрации для дальнейшего участия в выборах. В подписных листах выдвиженцев были обнаружены фальшивые автографы избирателей и «мертвые души». Несогласованные с властью акции оппозиции часто заканчивались массовыми беспорядками. Так, в ходе несанкционированного митинга 27 июля дебоширы обкидывали полицейских асфальтом и распыляли перцовый газ. 3 августа ОМОН задерживал нарушителей, пытающихся пронести не нелегальную акцию, организованную Любовью Соболь, травматическое оружие, ножи и другие предметы, пригодные для причинения ущерба. На незаконном послеконцертном мероприятии 10 августа дебоширы разбивали автомобильные стекла и кидались камнями.

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