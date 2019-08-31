Флорист рассказала, как сохранить цветы свежими ко Дню знаний

Москва, 31 августа. Перед Днем знаний букеты цветов обычно дорожают. Флорист Алла Николаева посоветовала покупать цветы заранее и рассказала, как сохранить их свежесть.

Первое правило для цветов — это ежедневная замена воды в вазоне. Можно подвязать кончики цветов и подержать их в таком состоянии несколько дней.

Обычно флористы добавляют в воду аспирин и сахар, эта среда питает цветы. Они долго сохраняют свою свежесть.

«Можно поставить цветы поставить в прохладное место, например, в холодильник. В воду можно бросать кусочки льда», — добавила Николаева, ее слова передает «360».

Если покупать цветы за несколько дней до праздника, то стоит выбирать хризантемы. Розы и гладиолусы вянут гораздо быстрее. В цветы, вырощенные в Голландии, держатся долго.

По мнению флориста, если родители хотят сделать подарок педагогу, то следует выбрать горшечные цветы. Их лучше поставить в кабинете учителя. А ухаживать за такими цветами можно назначить кого-то из школьников.

Ранее сообщалось, что в июле в Москве состоялся межднародный фестиваль Moscow Flower Show в парке «Музеон». В этом году в конкурсной программе приняли участие флористы из Франции.