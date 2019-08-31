Лобода перепела Пугачеву и привела поклонников в бешенство

Москва, 31 августа. Певица Светлана Лобода в образе Девы Марии перепела хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно страна» и привела в бешенство своих поклонников.

Возмущение подписчиков вызвало во-первых то, что Лобода осмелилась исполнить песню Примадонны российской эстрады, а во-вторых, еще и примерила на себя образ Богоматери. Кавер на песню Лобода опубликовала в своем Instagram. На обложке сингла она изображена в образе Девы Марии со светящимся нимбом над головой и сложенными в молитве руками. Тут же она поделилась и фрагментом танцевального номера, созданного специально для этого трека.

В комментариях юзеры заявили, что обложка кощунственная.

«Надо же себя так возвысить! Мне не понравилось!», «Понесло преемницу…», «До луны ближе, чем ей до Пугачевой!», «Это уже перебор», — написали они.

Хотя нашлись и те, кому песня понравилась. Так, один из поклонников заявил: «Класс, офигенно и дерзко!» — уверен юзер.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Пугачева «благословляет» Лободу. Примадонна продекламировала строчки из песни «Живи спокойно страна — ведь у тебя еще одна». Артистка «признанию» очень обрадовалась, однако вскоре Пугачева вместе с Лаймой Вайкуле записали новое юмористическое видео, в котором высмеяли «благословление» Лободы, сообщает Пятый канал.