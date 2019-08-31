Бортко переоценил свою популярность у петербуржцев, считает Анохин

Санкт-Петербург, 31 августа. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах. Режиссер переоценил свою популярность и узнаваемость среди горожан, считает депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Анохин.

Бортко сообщил о выходе из гонки во время шестого раунда дебатов кандидатов на пост главы Петербурга. При этом еще не так давно режиссер был уверен в своих силах, уверяя, что в Петербурге его все знают. Бортко заявлял, что КПРФ именно поэтому выдвинула на выборы его, а не более молодого кандидата.

Однако в действительности все обстоит иначе, уверен Анохин. Бортко не узнаваем и не популярен у петербуржцев. Молодое поколение не знает его фильмов, а фамилия Бортко ничего не говорит молодым горожанам, добавил депутат.

«Молодежь не ориентируется на КПРФ и не помнит фильмов, которые снимал Бортко. Для молодежи фамилия Бортко ни о чем не говорит», — заявил Анохин.

Анохин отметил, что КПРФ не дает дорогу молодым кандидатам, партия состоит из немолодых и неузнаваемых политиков. Депутат добавил, что всем функционерам КПРФ в соответствии с законодательством РФ уже давно пора на пенсию.

В субботу состоялась пресс-конференция Бортко, на которой он объяснил свое решение. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, Бортко вел себя неадекватно. Например, на пресс-конференции он заявил о том, что его реальный рейтинг — 60%. Еще вчера он говорил, что его готовы поддержать 17% петербуржцев.

Напомним, в выборах губернатора Петербурга участвуют представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов, выдвигающаяся от «Справедливой России» Надежда Тихонова, самовыдвиженец Александр Беглов и Владимир Бортко от КПРФ, который вышел из гонки.