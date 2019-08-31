Эксперты призвали Бортко раскрыть тайных спонсоров своей избирательной кампании

Режиссер Владимир Бортко, снявший свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга, пожаловался на отсутствие финансирования со стороны КПРФ. По его словам, партия не оказывала ему материальной поддержки. На пресс-конференции, посвященной своему политическому провалу, Бортко сравнил себя с «дедушкой в шарфике».

«Они думали, что я хороший дедушка... В шарфике, как Пиотровский... но здесь они ошиблись», — заявил он.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Бортко должен будет отчитаться перед своим электоратом за те деньги, которые были потрачены на избирательную кампанию. И в конечном итоге окажется, что средства ему перечислили третьи лица.

«Структура финансирования должна быть отражена в отчете, который кандидат прикладывает к своим документам. Он еще не сдавал итоговый финансовый отчет, не знаю, будет теперь сдавать или нет. Но, в принципе, это открытые документы, рано или поздно их можно будет посмотреть. Шло ли финансирование из партийного фонда, шло ли финансирование из личных средств, шло ли финансирование за счет пожертвований физических или юридических лиц. Все это должно быть отражено в отчете. Я думаю, в каких-то пропорциях есть и первое, и второе, и третье. Я думаю, всегда будут спонсоры, желающие поддержать кандидатов, не только занимающих первое место. Но и тех, кто твердо занимает вторую позицию, поскольку понимают, что если будут какие-то неожиданности, то с ним тоже можно будет налаживать отношения», — сказал политолог.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в свою очередь пожурил бывшего кандидата за лукавство: деньги на пиар в у него любом случае были.

«Если партия не давала денег, то где он их взял на «наружку»? Варианта два: либо заплатил из собственного кармана, либо его кто-то профинансировал. Что касается заявления о «дедушке»… Его сложно анализировать. Видимо, человек старается себя пожалеть, как-то себя утешить, высмеять свой провал в собственных глазах, больше мне сказать нечего», — сказал Алексей Филиппов.

Отметим, на выборы губернатора Петербурга, помимо Владимира Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».