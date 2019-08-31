Газманов в одном полотенце зажигательно станцевал перед супругой

Москва, 31 августа. Супруга эстрадного певца Олега Газманова Марина опубликовала в социальной сети Instagram видео, на кадрах которого ее муж зажигательно танцует на балконе в одном полотенце под собственный хит «Мои ясные дни».

Газманов, который 22 июля отпраздновал 68-летие, в очередной раз продемонстрировал прекрасное самочувствие и спортивную форму.

«Все чувства на двоих. Так что, радуемся больше и ярче в парах!» — написала супруга Газманова в публикации.

Фанатов ролик привел в восторг. Они отметили, каким счастливым, молодым и энергичным остается в браке исполнитель. Пользователи Сети подчеркнули, что Газманову невероятно повезло с супругой, и пожелали паре долгих лет вместе.

«Уникальные…Пусть солнце вам светит как можно дольше», — обратилась к супругам tamara_sunny888.

Отметим, что Марина Муравьева-Газманова стала второй супругой исполнителя, с 1975 по 1997 год артист состоял в браке с Ириной Газмановой. Свадьбу с нынешней возлюбленной певец сыграл в 2003 году, вместе они с конца 1997 года.

Длительный брак, как не раз отмечали фанаты, сделал отношения в паре только крепче и доверительнее. Газмановы делятся с подписчиками в социальных сетях романтичными снимками и юмористическими кадрами.

Ранее эстрадный исполнитель рассказал поклонникам, чем на самом деле занимаются его дети. Оказалось, младший сын Филипп не планирует связывать свою жизнь с модельным бизнесом, а старший — 38-летний Родион — изначально строил карьеру в предпринимательской сфере, но потом возобновил музыкальную деятельность.