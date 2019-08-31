Создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» умер в США

Москва, 31 августа. Один из создателей популярных американских мультфильмов «Пинки и Брейн», «Черный Плащ» и «Смурфики» Гордон Брэссак скончался в США. Об этом сообщил его сын Джеймс Брэссак в Instagram.

Гордон Брэссак скончался в возрасте 68 лет.

«Мой отец любил смешить людей, — рассказал его сын, — и я очень благодарен, что его наследие живет благодаря множеству мультфильмов, которые он написал и сделал».

Джеймс Брэссак добавил, что все, кто любит мультики, могут посмотреть любую из серий «Пинки и Брейна» или «Озорных анимашек» и посмеяться в честь его отца.

«Я знаю, что он хотел бы этого», — констатировал родственник в соцсети.

Как пишет The Hollywood Reporter, сценарист «Пинки и Брейна», «Черного Плаща» и «Смурфиков» умер в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с болезнью, однако, какой именно, издание не уточняет.

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