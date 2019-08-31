Дамасская международная ярмарка успешно работает, несмотря на угрозы США в адрес Сирии

Дамаск, 31 августа. Открытие традиционной международной ярмарки в Дамаске стало ударом по политике США в отношении Сирии — несмотря на угрозы, озвученные на днях Госдепартаментом, в ярмарке принимают участие 38 стран Ближнего Востока и других регионов мира.

Напомним, 27 августа — за день до официального открытия ярмарки — «американское посольство в Сирии» (виртуальная организация, которой на данный момент не существует — США разорвали дипломатические отношения с Дамаском) через Twitter напомнило, что Вашингтон готов ввести санкции в отношении любой страны или организации, которая готова к экономическому сотрудничеству с Дамаском. 61-я Дамасская международная ярмарка, проходящая под девизом «Из Дамаска — миру», показала, что тысячи компаний заинтересованы в том, чтобы вести дела в Сирии.

Ярмарка будет продолжаться до 6 сентября. В общей сложности в ней участвуют 1700 предприятий из разных регионов мира. Как отмечают источники Федерального агентства новостей, каждый день ярмарку посещают тысячи людей.

Со стороны России в ярмарке принимают участие 16 российских производителей, лидирующих в своих областях. Свою продукцию представляют компании из Ростовской области — «Ю-Мет Экспорт», «Рандар», «Компасс-Эко», «ДонМаслоПродукт», из Кировской области — «Сельмаш Молочные Машины», «Вятка», Кировский машиностроительный завод имени 1 мая, из Мордовии — «Оксомо» и «Корпорация экспорта Республики Мордовия». Воронежское НПП «НФЛ» представит российские разработки в области освещения, московские ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и «Парус Электро» предложат сирийским компаниям свои технологии, татарстанский холдинг «Темпо» привезет образцы трубопроката, «Крымторг» представит решения для переработки и производства топлива, а пермская группа компаний «Интегрированная домостроительная фабрика» — свои разработки в области обработки леса. Российские компании выставляют свои разработки в павильоне H1.

Россия и Сирия равно осудили попытки Вашингтона угрожать развитию коммерции на Дамасской международной ярмарке.

«Поведение США похоже на поведение любой империи, конец которых был таким же: они использовали такой же стиль и язык. США изображают из себя «полицейского с дубинкой» и… причиняют больше проблем себе, чем другим», — заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

Ее поддержал МИД РФ — российские дипломаты напомнили, что попытки саботировать экономическое развитие Сирии являются прямым нарушением международных решений по Сирии.

«Рассматриваем продолжающееся неприкрытое блокирование со стороны США усилий сирийского руководства по посткризисной реконструкции страны как наносящее ущерб единству, суверенитету и территориальной целостности САР и прямо противоречащее букве и духу решений международного сообщества по Сирии, включая резолюцию 2254 СБ ООН», — заявили в министерстве.

Напомним, ярмарка в Дамаске является старейшей международной ярмаркой на Ближнем Востоке - она была впервые проведена в 1954 году. Ярмарка проводилась каждый год до начала Гражданской войны в Сирии в 2011 году, а в 2017 году была восстановлена с помощью России.